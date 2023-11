Weekend a basso rischio pioggia ma insiste l'aria fredda: la tendenza meteo dal 18 novembre

La perturbazione a carattere di fronte freddo che venerdì attraverserà il Paese si allontanerà definitivamente nella giornata di sabato, diretta verso l’Europa orientale. Alle sue spalle si consoliderà sull’Italia un campo di alta pressione, che nel weekend tra il 18 e il 19 novembre determinerà condizioni meteo stabili da Nord a Sud.

La tendenza meteo per il weekend

La giornata di sabato 18 novembre trascorrerà con cielo sereno o poco nuvoloso sulla maggior parte delle nostre regioni; da segnalare qualche annuvolamento significativo solo sulla Sicilia occidentale e la Puglia.

Nonostante il tempo stabile si farà ancora sentire l’afflusso di aria fredda: le temperature saranno in diminuzione ovunque, e venti di Maestrale soffieranno tesi lungo il medio Adriatico, in Puglia, all’estremo Sud e sulle Isole maggiori. Per gran parte della giornata il vento resterà forte in Puglia e sull’alto Ionio, mentre negli altri settori tenderà ad attenuarsi.

Domenica 19 novembre osserveremo una tendenza a un moderato aumento della nuvolosità sulla Liguria, sull’alta Toscana e lungo l’arco alpino; qualche nube anche sulla Sardegna occidentale e sul Salento. Il cielo sarà generalmente soleggiato altrove, con nuvolosità in aumento dalla sera sui settori centrali tirrenici.

Le temperature caleranno ancora nei valori minimi, mentre le massime saranno per lo più stabili.