Meteo, maltempo tra venerdì e il weekend: vento forte e tanta pioggia. La tendenza dal 20 ottobre

La tendenza meteo conferma che l'ultima parte della settimana sarà segnata dalla fase di maltempo più intenso.

In particolare, l'ultima perturbazione della settimana raggiungerà l'Italia nella giornata di giovedì per poi investire il Paese con il suo nucleo più attivo venerdì 20 ottobre. I suoi effetti si faranno sentire soprattutto al Centro-Nord, dove c'è il rischio di piogge intense e insistenti, mentre in tutto il Paese soffieranno venti forti.

Dopo l'apice del maltempo, anche nel weekend le condizioni meteo resteranno variabili, accompagnate da un generale calo delle temperature.

La tendenza meteo per i prossimi giorni

Quella di venerdì 20 ottobre sarà una giornata caratterizzata da forti venti meridionali, soprattutto di Scirocco, su tutti i nostri mari: ne conseguirà un aumento delle temperature, che torneranno su valori di stampo estivo in particolare al Centro-Sud e sulle Isole maggiori.

Stando ai dati più aggiornati, saranno possibili piogge diffuse sulle regioni nord-occidentali, con fenomeni che potranno risultare insistenti e con notevoli accumuli soprattutto in Piemonte, in Liguria e sull’alta Lombardia: non si esclude il rischio di situazioni critiche. Le precipitazioni interesseranno anche la Toscana e il Nord-Est, specie sui settori montuosi; sulle coste più esposte ci sarà il rischio di mareggiate.

Nel corso del fine settimana le correnti si disporranno da sud-ovest e affluirà aria un po’ meno calda: le temperature si riporteranno su valori più vicini alla media stagionale.

Il tempo resterà probabilmente molto variabile, con delle precipitazioni che sabato insisteranno soprattutto al Nord-Est, in Lombardia e lungo il versante tirrenico. Seguiteci nei prossimi aggiornamenti per conoscere maggiori dettagli.