Meteo, weekend con nuove nevicate e piogge anche intense: quali le zone più a rischio? La tendenza dal 9 marzo

La tendenza meteo conferma che anche il weekend tra il 9 e 10 marzo sarà segnato dal passaggio di perturbazioni. Oltre alle piogge e alle nevicate in vista, si profila anche un rinforzo dei venti meridionali, che determinerà un aumento delle temperature in particolare al Sud e, più marginalmente, al Centro.

La tendenza meteo per il weekend del 9 e 10 marzo

La prima perturbazione del weekend raggiungerà il Nord-Ovest già dalla fine di venerdì 8 marzo: sabato attraverserà tutte le regioni settentrionali, con precipitazioni più diffuse sul nord della Lombardia e al Nord-Est che tenderanno invece ad attenuarsi nelle regioni nord-occidentali. In gran parte del Centro e in Sardegna le condizioni meteo dovrebbero restare per lo più stabili, mentre piogge sparse coinvolgeranno il Sud, specialmente la Campania. Venti meridionali in rinforzo e temperature minime in aumento quasi ovunque, massime in rialzo all’estremo Sud.

Alla fine della giornata osserveremo già i primi segnali di una nuova intensa perturbazione, che coinvolgerà dapprima il Piemonte e il Ponente ligure portando nuove nevicate sulle Alpi occidentali, in generale al di sopra dei 1.000 metri. Nella notte, tutto il Nord-Ovest sarà nel mirino di piogge abbondanti.

Secondo gli ultimi aggiornamenti meteo, nel corso della giornata di domenica la perturbazione dovrebbe spostarsi sul Nord-Est e attraversare anche le regioni centrali, accompagnata da piogge localmente intense e neve abbondante al di sopra dei 1.000-1.400 metri. I venti miti meridionali saranno in deciso rinforzo, con Scirocco intenso in particolare sull’alto Ionio e in Puglia; le temperature saranno in rialzo al Sud.