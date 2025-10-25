Meteo: weekend molto variabile! Ancora vento e temporali: ecco dove

Alle spalle della perturbazione numero 5 di ottobre stiamo osservando un rapido miglioramento, con una breve parentesi complessivamente stabile e soleggiata sull’Italia, ma ancora molto ventosa. La ventilazione occidentale, infatti, resta particolarmente sostenuta su tutti i nostri bacini e al Centro-Sud, con raffiche di burrasca e mari fino ad agitati. La situazione in questo fine settimana, tuttavia, resta improntata alla spiccata variabilità e con la prospettiva di un nuovo peggioramento.

Nel letto di queste tese correnti occidentali, infatti, si muoveranno altre perturbazioni. In particolare, due veloci impulsi nord-atlantici diretti verso l’Europa continentale interesseranno il settore alpino: uno oggi (sabato 25) (perturbazione n.6), l’altro domenica 26 tra il pomeriggio e la sera (perturbazione n.8), coinvolgerà marginalmente anche l’estremo Nord-Est prima di dirigersi verso i Balcani.

Tra i due si inserirà la perturbazione n.7, in risalita dalle Isole Azzorre, che attraverserà il Centro-Sud tra sabato pomeriggio e domenica, con una fase di precipitazioni localmente intense nella notte. Le temperature nei prossimi giorni saranno molto altalenanti, spesso oltre la norma al Sud e sulla Sicilia, dove si verificherà una breve fase di caldo anomalo nella giornata di domenica, quando sull’isola si potrebbero superare i 30 gradi.

Le previsioni meteo per oggi (sabato 25 ottobre)

Giornata all’insegna della variabilità, con spazi soleggiati più probabili sulle pianure del Nord, in Liguria, regioni adriatiche, Basilicata, Calabria ionica e Sicilia. Nel resto del Paese si osserverà un graduale peggioramento: già dal mattino precipitazioni, nevose oltre i 1600-1800 metri, in Valle d’Aosta, in successiva estensione al restante settore alpino occidentale; qualche pioggia tra Liguria di Levante e alta Toscana.

Tra pomeriggio e sera piogge in arrivo su nord Sardegna, regioni tirreniche, Umbria e Campania; qualche pioggia a fine giornata anche su Abruzzo, Molise e nord Puglia; possibili temporali tra basso Lazio e alta Campania. Fenomeni localmente intensi. Temperature massime in rialzo all’estremo Sud e nelle Isole. Ancora molto ventoso al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per domenica 26 ottobre

Al Nord, nei settori ionici e sulla Sicilia tempo in prevalenza soleggiato, salvo un temporaneo peggioramento, nel pomeriggio-sera, lungo le Alpi di confine, all’estremo Nord-Est, su Emilia meridionale e Romagna con alcune precipitazioni, nevose a quote elevate. Nel resto del Paese maggiore variabilità, con un cielo spesso nuvoloso, ma intercalato da brevi schiarite. Poche le piogge, più probabili al mattino su bassa Campania, Calabria tirrenica e Puglia meridionale.

Temperature in ulteriore sensibile aumento al Sud e sulla Sicilia, con punte anomale oltre 30 gradi nel settore ionico dell’isola. Venti sostenuti su mari occidentali e meridionali e nelle regioni del Centro-Sud, con raffiche di burrasca e mari localmente agitati.