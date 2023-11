Meteo, dopo il weekend insiste il maltempo? Ecco la tendenza da lunedì 6 novembre

Dopo l’ennesimo intenso passaggio perturbato atteso nel weekend, che tra il 4 e il 5 novembre sarà responsabile di un’altra fase di maltempo con piogge intense e vento forte, per la prossima settimana lo scenario meteo si profila più tranquillo, seppur variabile.

Sull’Italia continuerà infatti a scorrere un flusso occidentale, ma con correnti meno intense: i passaggi nuvolosi non saranno assenti, dunque, ma decisamente meno attivi rispetto e quelli che li hanno preceduti. Gli afflussi d’aria di origine atlantica dovrebbero far oscillare le temperature su valori intorno alla norma o temporaneamente al di sopra, specie nelle regioni meridionali.

La tendenza meteo per l'inizio della prossima settimana

In particolare, nella giornata di lunedì 6 novembre dovrebbero prevalere condizioni meteo stabili, con un cielo in generale più soleggiato al Nord, al Sud e in Sicilia mentre tra il Ligure orientale, le regioni centrali e la Sardegna osserveremo più nuvole, con occasionali piovaschi su Spezzino, nordovest della Toscana, Umbria e interno del Lazio. I venti occidentali saranno in attenuazione ma soffieranno ancora moderati su Emilia Romagna e al Centro-Sud, fino a forti sul Ligure che sarà anche agitato. Da mossi a molto mossi gli altri mari di ponente, da poco mossi a mossi Adriatico e Ionio.

Tra la notte successiva e la giornata di martedì 7 novembre transiterà un debole sistema nuvoloso. Al Nord le precipitazioni saranno scarse o del tutto assenti, mentre le aree che dovrebbero vedere il maggior rischio di pioggia sono il Centro, la Sardegna e la Campania, con possibili rovesci o temporali in particolare tra il basso Lazio e la Campania. Secondo le attuali proiezioni, nel resto del Sud qualche pioggia sarà possibile anche nel Foggiano e nell’estremo ovest della Sicilia. Sarà ancora abbastanza ventoso per venti occidentali al Centro-Sud.

Mercoledì, infine, il transito di un altro rapido impulso, anch’esso non intenso, dovrebbe essere associato a qualche pioggia concentrata al Nord-Est e nel settore tirrenico. Per conferme e maggiori dettagli su questa tendenza seguite gli aggiornamenti dei prossimi giorni.