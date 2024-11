Meteo, weekend invernale con freddo, vento forte e maltempo: nel mirino soprattutto il Centro-Sud

Questo weekend vedrà condizioni meteo invernali in molte regioni a causa del flusso di correnti di aria fredda che accompagnano il vortice depressionario (perturbazione numero 9 del mese) dai Balcani e diretto verso il Sud Italia. Le precipitazioni, i forti venti settentrionali e il brusco calo termico riguarderanno soprattutto il medio versante adriatico, il Sud e la Sicilia, con la comparsa della neve in Appennino fino a quote di 700/1.000 metri. Al Nord il tempo stabile sarà favorevole alla formazione di nebbie e strati di nubi basse in pianura Padana.

Domenica 1 dicembre - primo giorno dell'inverno meteorologico - l’instabilità si concentrerà all’estremo Sud, ma la ventilazione resterà intensa anche su tutto il versante adriatico.

Le previsioni meteo per sabato 30 novembre

Al mattino precipitazioni sparse su Marche meridionali, Abruzzo e Molise, nevose oltre i 700 metri di quota; qualche pioggia in Puglia, rovesci in Sicilia e Calabria con possibili locali temporali intorno allo Stretto di Messina. Nel pomeriggio ancora deboli precipitazioni in Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata orientale; qualche rovescio o temporale tra bassa Calabria e Sicilia, con quota neve in calo fino a 1.200-1.300 metri. Tempo più soleggiato al Nord, in Toscana, Lazio e Sardegna, ma con nebbie e strati di nubi basse in pianura padana al mattino e localmente persistenti. Intensi venti settentrionali in Emilia Romagna, al Centro-Sud e Sicilia, con mari molto mossi o agitati.

Clima freddo: temperature sia minime che massime in diminuzione in tutte le regioni, con cali più sensibili sui settori adriatici, al Sud e in Sicilia.

Le previsioni meteo per domenica 1 dicembre

Cielo nuvoloso al Sud, con piogge e rovesci più probabili in Calabria e nordest della Sicilia, con quota neve intorno a 1.400/1.600 metri; al mattino isolate precipitazioni anche tra Puglia e Basilicata. Nella prima parte della giornata nubi con scarso rischio di piogge sul medio versante adriatico. Cielo sereno o poco nuvoloso nel resto del Paese, con la presenza di locali banchi di nebbie o nuvolosità bassa al primo mattino sulla fascia centrale della Pianura Padana.

Temperature minime in ulteriore calo al Nord, con deboli gelate anche in pianura; massime stazionarie in pianura padana e Sardegna, in rialzo nel resto d’Italia. Venti in parziale attenuazione su alto Adriatico e al Centro-Sud ma ancora fino a moderati o localmente tesi. Per lo più poco mossi i mari del Nord, mossi o molto mossi quelli centro-meridionali.