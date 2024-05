Meteo: weekend instabile e con temperature oltre la norma. I dettagli

Si è definitivamente allontanata verso l’Europa centro-settentrionale l’intensa perturbazione che ha colpito il Nord Italia portando forti piogge e causando diverse situazioni di criticità. Tuttavia nei prossimi giorni l’assenza dell’alta pressione permetterà a nuove perturbazioni di raggiungere il nostro paese.

Oggi (sabato 18 maggio) un veloce e debole impulso instabile nord-africano (perturbazione n. 6 di maggio) raggiungerà il Sud e la Sicilia mentre un fronte atlantico (perturbazione n.7) lambirà il Nord portando un tempo instabile sulle regioni nord-occidentali. Poi domenica 19 una nuova perturbazione, anche questa di origine africana (la n. 8), attraverserà il Centro-Sud lambendo l’Emilia Romagna. Le temperature faranno registrare valori quasi ovunque oltre la norma, specie al Sud e nelle due Isole maggiori perché coinvolte da una massa d’aria calda africana.

L’inizio della settimana sarà ancora caratterizzato da un tempo piovoso al Centro-Nord per l’arrivo dell’ennesima perturbazione, sospinta sul nostro paese da un vortice ciclonico posizionato sulla Francia occidentale: non esclusi locali nubifragi. Nei giorni successivi, l’attuale tendenza indica la persistenza di un tempo spesso piovoso e instabile sulle regioni settentrionali mentre la situazione sarà più stabile e soleggiata al Centro-Sud, specie nelle regioni meridionali.

Le previsioni meteo per oggi, sabato 18 maggio

Nubi sparse al Nord-Ovest con tempo instabile dal pomeriggio quando si formeranno rovesci sparsi e locali temporali in val d’Aosta, Piemonte, nord ed ovest della Lombardia. Nubi in transito anche al Sud e in Sicilia con locali brevi piogge. Nel resto d’Italia tempo stabile e nel complesso soleggiato.

Temperature in lieve calo al Sud e Sicilia, in lieve aumento nel resto d’Italia. Nelle regioni meridionali, in Sardegna e Sicilia valori comunque localmente vicini ai 30 gradi. Venti deboli, salvo locali rinforzi di Scirocco sui mari del Centro-Sud. Mari un po’ mossi al Sud e intorno alle nostre due isole maggiori; in prevalenza poco mossi altrove.

Le previsioni meteo per domenica 19 maggio

Al mattino poco o parzialmente nuvoloso al Nord, Sardegna e Sicilia; molto nuvoloso sull’Italia centro-meridionale peninsulare con piogge sparse e anche possibili temporali nelle regioni centrali. Nel pomeriggio migliora al Sud con schiarite e basso rischio di piogge; instabile nelle zone interne del Centro ma anche sulle Alpi occidentali e sulle zone montuose della Sardegna. Venti generalmente deboli, con qualche locale rinforzo per lo più da sud sui mari centro-meridionali. Mosso il Canale di Sicilia, in prevalenza poco mossi gli altri mari.

Temperature in deciso calo nelle regioni centrali, in diminuzione più contenuta al Sud e Isole; valori per lo più tra 22 e 26 gradi ma con ancora punte vicine ai 30 gradi in Sicilia e Calabria.