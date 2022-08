Meteo: weekend instabile. Da lunedì 5 settembre caldo in aumento

Sabato 3 settembre correnti in quota sud occidentali trasporteranno dell'aria moderatamente umida e instabile sulle regioni centro settentrionali. Al Sud affluirà una massa d'aria più calda e asciutta. Nel dettaglio, tra la notte e le prime ore del mattino di sabato saranno possibili rovesci in Liguria, sul Piemonte e sulla Lombardia occidentale. Nel corso della giornata non si esclude qualche temporale sparso in Toscana, in Umbria e nelle Marche; rovesci a carattere isolato sulle Alpi e sull’Emilia. Al Sud e in Sicilia prevarrà il sole mentre sulla Sardegna si avrà un po' di nuvolosità passeggera. Nelle ore serali al Nord Ovest potrebbe aumentare l'instabilità.

Temperature minime senza grosse variazioni; massime in lieve calo in Toscana e al Nord-Ovest, in lieve aumento sul versante adriatico, al Sud e nelle Isole. Venti quasi ovunque deboli; soffieranno con moderata intensità, da sud o sudest, sul mar Tirreno centrale e sul canale di Sicilia. Mari: mossi canale di Sicilia e settore centro occidentale del Tirreno.

Domenica 4 settembre possibili temporali al Centro: da lunedì 5 clima estivo in tutta Italia e temperature oltre la norma. La tendenza meteo

Nelle prime ore di domenica 4 settembre, stando agli ultimi aggiornamenti, un'area temporalesca dovrebbe attraversare le regioni centrali, favorita da venti caldi di Scirocco sul Mar Tirreno. In giornata persisterà ancora della variabilità sulle regioni nord orientali, in Umbria e nelle Marche. Temperature in aumento ed ancora estive in tutta Italia; clima molto caldo al Sud e sulle Isole.

Con l'inizio della settimana un promontorio dell'Anticiclone africano si consoliderà all'altezza del Mediterraneo centrale, determinando tempo perlopiù stabile con temperature al di sopra della norma. La tendenza appena descritta presenta ancora margini di incertezza: per maggiori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.