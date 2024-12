Meteo: weekend instabile al Sud. Da lunedì 16 alta pressione e clima mite

La perturbazione atlantica (la numero 4 del mese) giunta ieri (venerdì 13 dicembre), e ancora in transito sul nostro Paese, nel fine settimana porterà ancora qualche strascico di maltempo, soprattutto al Sud, mentre le temperature continueranno a oscillare attorno a valori normali per il periodo: si farà sentire quindi un po’ di freddo, che però non sarà intenso.

Nella prima parte della prossima settimana invece sull’Italia tornerà ad allungarsi l’alta pressione dell’Anticiclone Nord-Africano, che trascinerà sul nostro Paese miti correnti di origine sub-tropicale marittima: tra lunedì 16 e mercoledì 18 ci attendono quindi giornate nel complesso stabili e asciutte, ma con la presenza di molte nebbie e con un peggioramento della qualità dell’aria, mentre le temperature saliranno quasi dappertutto su valori al di sopra della norma.

Le previsioni meteo per oggi (sabato 14 dicembre)

Nuvole su gran parte d’Italia con maggiori schiarite lungo l’Adriatico e in Sicilia. Nel corso del giorno piogge sparse su Marche, Umbria, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata occidentale, Calabria, Puglia meridionale e Sardegna centro-occidentale; piogge più isolate in Romagna; qualche debole nevicata sulle Alpi valdostane oltre 800-900 metri.

Temperature in generale crescita, specie al Centro-Sud. Ventoso su tutti i mari, specie in Sardegna e sui mari del Sud. Mari mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per domenica 15 dicembre

Prevalenza di tempo soleggiato al Nord, nonostante qualche nebbia mattutina nella fascia centrale della pianura padana. Un po’ di nuvole sulle altre regioni, ma con ampie schiarite sul medio versante tirrenico nel corso del pomeriggio: piogge isolate su Molise, Puglia, Campania, Calabria e Sicilia settentrionale.

Temperature minime quasi dappertutto in diminuzione; massime in crescita al Nordovest, in calo nel resto d’Italia. Venti moderati o tesi settentrionali sui mari del Centro-Sud e sulle due Isole maggiori con forte Maestrale in Sardegna e Canale di Sicilia. Mari mossi o molto mossi, fino ad agitato il mare di Sardegna.