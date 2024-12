Meteo, weekend dell'Immacolata con maltempo invernale e vento forte: la tendenza dal 7 dicembre

Per il weekend dell’Immacolata, tra il 7 e 8 dicembre, si conferma un diffuso peggioramento meteo, segnato da piogge sparse e soprattutto vento molto forte. Atteso anche un calo delle temperature, sensibile soprattutto all’inizio della prossima settimana.

La tendenza meteo per il weekend dell'Immacolata

La giornata di sabato 7 settembre si aprirà con tempo per lo più stabile, mentre nel corso delle ore assisteremo a un deciso peggioramento a partire dal Nord-Ovest dove sono attese piogge sparse, con neve sulle Alpi a quote inizialmente alte, mentre qualche pioggia isolata sarà possibile anche sulla Campania. Verso la fine della giornata la perturbazione si sposterà sulle regioni di Nord-Est, portando piogge che coinvolgeranno anche il nord della Toscana, la Sardegna e il Lazio. I venti rinforzeranno in modo sensibile in gran parte del Paese, specialmente nel corso della notte tra sabato e domenica: da segnalare forti venti di fohn in alcune valli alpine, Maestrale burrascoso sui mari intorno alla Sardegna, venti forti di Libeccio al sud e sui bacini centro-meridionali. Sulle coste esposte sarà alto il rischio di mareggiate.

Nella notte successiva, la parte più attiva della perturbazione transiterà sulle regioni centrali e sulla Campania.

Stando agli ultimi aggiornamenti domenica 8 dicembre - festa dell'Immacolata - ci saranno schiarite sul Nord-Ovest, in Puglia e sul medio Adriatico, mentre qualche rovescio potrà ancora interessare il settore dell’Adriatico settentrionale, il Lazio, il basso Tirreno, la Sardegna e la Sicilia occidentale. La neve potrebbe cadere fino a quote collinari in Romagna e nelle Marche settentrionali. I venti saranno ancora molto forti, soprattutto sulle Isole maggiori, sui bacini meridionali e sul medio-basso mar Tirreno; fohn nelle valli alpine.

Le temperature tenderanno a diminuire gradualmente in gran parte del Paese per l’irruzione di aria più fredda: all’inizio farà eccezione il Nord-Ovest, protetto dalle Alpi. Il calo termico sarà più sensibile all’inizio della prossima settimana, quando probabilmente il clima sarà invernale e prevalentemente asciutto sulle regioni centro-settentrionali, con valori anche inferiori alla media stagionale e probabili gelate in pianura; temperature fresche anche al Sud e sulle Isole maggiori, dove localmente saranno ancora possibili locali precipitazioni.

Per conoscere conferme e maggiori dettagli sull’evoluzione meteo dei prossimi giorni, e in particolare sulle zone maggiormente colpite dal maltempo, non perdete i prossimi aggiornamenti.