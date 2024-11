Meteo weekend: freddo invernale e neve in montagna. La tendenza da sabato 30 novembre

Irruzione fredda in vista: brusco calo termico e neve in montagna, dicembre al via con clima più invernale. La tendenza meteo

Tendenza 27 Novembre 2024 - ore 11:36 - Redatto da Meteo.it Tendenza 27 Novembre 2024 - ore 11:36 - Redatto da Meteo.it