Meteo weekend: febbraio al via con maltempo e vento forte. La tendenza da sabato 1

Gli aggiornamenti per il weekend confermano l’insistenza di condizioni meteo instabili per buona parte delle nostre regioni, accompagnate da vento forte e un clima dal sapore più invernale.

La tendenza meteo per il weekend

Sabato 1 febbraio si faranno ancora sentire gli ultimi effetti della perturbazione 11 di gennaio: precipitazioni sparse insisteranno sul Nord-Ovest, e a inizio giornata potranno anche spingersi temporaneamente verso il Veneto e l’Emilia. Attesa ancora neve sulle Alpi centro-occidentali, fino a quote intorno a 900-1.200 metri.

Nella stessa giornata arriverà anche un’altra perturbazione in risalita dal Nord Africa (la numero 1 di febbraio), associata a un vortice di bassa pressione che sarà responsabile di vento forte specialmente sulle Isole maggiori e all’estremo Sud. Il nuovo sistema perturbato porterà un graduale peggioramento del tempo in Sardegna, in Sicilia e in Calabria, con possibilità di rovesci e di qualche temporale. Un po’ di nuvole raggiungeranno anche le regioni centrali dove tuttavia non si profilano fenomeni di rilievo.

Le attuali proiezioni per domenica 2 febbraio indicano un rapido miglioramento del tempo al Nord, con ampi rasserenamenti ma anche la possibilità di locali nebbie a inizio giornata in pianura.

La perturbazione 1 di febbraio continuerà invece a influenzare le condizioni meteo al Centro-Sud: i suoi effetti insisteranno sulle Isole e in Calabria, con precipitazioni che si estenderanno anche al resto del Sud e lungo il medio versante adriatico. Ci sarà il rischio di locali rovesci intensi e temporali.

Il vento sarà intenso in tutto il Centro-Sud, con forti raffiche in particolare sulle zone ioniche e lungo l’Appennino.

Nel corso del weekend le temperature saranno in generale in linea con le medie stagionali o leggermente al di sopra, e secondo gli ultimi aggiornamenti dovrebbero diminuire ulteriormente nei primi giorni della prossima settimana.