Meteo: weekend di pioggia per molte regioni, maltempo intenso soprattutto domenica 3 marzo

Un via vai di perturbazioni influenzerà le condizioni meteo per tutto il primo weekend di marzo.

In particolare, nella giornata di sabato 2 marzo si faranno sentire gli ultimi effetti della prima perturbazione del mese, in allontanamento: il maltempo tenderà ad attenuarsi, con piogge meno diffuse e insistenti rispetto agli ultimi giorni.

La parziale tregua però durerà poco: già domenica arriverà una nuova intensa perturbazione (la numero 2 di marzo), che porterà piogge abbondanti e rischio nubifragi dapprima al Nord-Ovest e in Sardegna, poi nell’ultima parte del giorno anche su resto del Nord, nelle regioni centrali tirreniche e in Sicilia. Abbondanti nevicate sono attese sulle Alpi.

La prossima settimana si aprirà, lunedì 4 marzo, con il maltempo che coinvolgerà ancora gran parte d’Italia, mentre tra martedì e giovedì è probabile una fase di tempo più stabile e asciutto. Nei prossimi giorni, nonostante il maltempo, le temperature oscilleranno attorno a valori nella norma o di poco al di sopra.

Le previsioni meteo per sabato 2 marzo

Sabato tempo stabile e prevalentemente soleggiato in Sardegna. Nuvole altrove: piogge, per lo più deboli e isolate, su gran parte del Nord, nelle zone interne del Centro, in Campania, sulla Calabria Tirrenica e sul Gargano; deboli nevicate sulle Alpi oltre 1400-1500 metri.

Temperature massime in crescita in Liguria, gran parte del centro e Sardegna, stazionarie o in lieve calo altrove. Ventoso per venti occidentali o di Libeccio sui mari di ponente. Mossi o molto mossi i mari di ponente, per lo più poco mossi Adriatico e Ionio.

Le previsioni meteo per domenica 3 marzo

Domenica molte piogge già dal mattino al Nord-Ovest e in Sardegna, in estensione poi nel pomeriggio anche al resto del Nord e alle regioni centrali tirreniche; in serata piogge anche su Campania e Sicilia. Rischio di temporali o nubifragi in Liguria, Sardegna, Toscana e in serata sul Lazio. Neve abbondante sulle Alpi occidentali oltre i 1100-1200 metri, con quota in calo dalla sera fin verso i 700-800 metri. Soleggiato in Abruzzo, Molise, regioni meridionali e Sicilia.

Temperature massime in calo al Nord-Ovest e in Sardegna, in crescita altrove. Ventoso per venti dai quadranti meridionali, fino a forti o burrascosi su Sardegna, Alto Tirreno, Liguria. Molto mossi o agitati i mari di ponente.