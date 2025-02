Meteo, weekend di maltempo invernale: pioggia, neve e vento freddo. La tendenza

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che nel weekend tra l’8 e il 9 febbraio lo scenario meteo sarà influenzato dall’azione congiunta di due diverse perturbazioni: una, in risalita dal Nord Africa, coinvolgerà soprattutto le regioni meridionali, le Isole maggiori e parte del Centro; l’altra, proveniente dalla Francia e associata a un flusso di aria fredda di origine polare, porterà un peggioramento a partire dal Nord-Ovest.

Dopo un primo sensibile calo termico previsto già per venerdì 7 febbraio sulle regioni settentrionali, sabato l’afflusso di aria fredda nord-orientale si limiterà all’alto Adriatico e alla pianura padana mentre all’estremo Sud e sulle Isole tenderà a instaurarsi una ventilazione meridionale, intensa ma più mite, che limiterà notevolmente il calo termico rispetto al resto del paese.

La tendenza meteo per il weekend

Nella giornata di sabato 8 febbraio piogge e rovesci sono attesi fin dalle prime ore della giornata nelle Isole e all’estremo Sud, con possibili fenomeni intensi in particolare in Sicilia; il tempo peggiorerà rapidamente anche al Nord-Ovest, in Toscana e nel Lazio, con precipitazioni diffuse e, sulle coste tirreniche, probabili rovesci. Tra la notte e le prime ore di sabato mattina la neve potrebbe spingersi fino a quote basse in Piemonte, dove a tratti i fiocchi potranno arrivare misti a pioggia anche in pianura. Nel corso della giornata, poi, sono attese nevicate sull’Appennino settentrionale fino a circa mille metri, e fino a 500-700 metri sulle Alpi e Prealpi del Nord-Ovest.

L’evoluzione meteo per domenica 9 febbraio è ancora piuttosto incerta, ma stando alle attuali proiezioni si profila un’altra giornata di maltempo diffuso e a tratti intenso. Il vortice giunto dal Nord Africa tenderà infatti a intensificarsi, spostandosi in direzione della Sardegna, e andrà quindi a coinvolgere oltre al Sud e alle Isole anche le regioni centro-settentrionali, che si troveranno sotto l’azione congiunta di entrambi i sistemi perturbati.

Condizioni di maltempo insisteranno dunque in gran parte del Nord, nelle regioni tirreniche del Centro e nelle Isole maggiori, con possibili temporali in Sicilia e ulteriori nevicate su tutto l’arco alpino e sull’Appennino ligure ed emiliano. Il maltempo dovrebbe insistere anche a fine giornata sulla Sicilia e al Nord-Ovest, attenuandosi invece nel resto del Paese.

La ventilazione domenica sarà sostenuta un po’ ovunque, con forti venti in particolare in Sardegna, di Maestrale, e nell’Adriatico, di Scirocco.