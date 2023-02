Meteo, weekend di Carnevale stabile e mite. Possibile svolta dal 23 febbraio

In questo weekend di Carnevale e fino all’inizio della prossima l’alta pressione continuerà a dominare la scena garantendo condizioni di stabilità, anche se non mancheranno le nuvole soprattutto nell’area ligure, tirrenica e sull’alto Adriatico, ma in un contesto di sostanziale assenza di precipitazioni.

La massa d’aria piuttosto mite che accompagna l’anticiclone continuerà a mantenere le temperature su livelli insolitamente alti per il periodo, in diverse regioni tipici di fine marzo o inizio aprile. Il caldo anomalo si avvertirà anche in montagna e in particolare nelle Alpi, dove lo zero termico si collocherà oltre i 3000 metri.

La circolazione atmosferica potrebbe subire un radicale cambiamento nella seconda parte della prossima settimana con l’arrivo delle piogge e di aria più fredda, ma si tratta di una previsione ancora affetta da un ampio margine di incertezza.

Le previsioni meteo per sabato 18

Insistono strati nuvolosi bassi in Liguria e nei settori tirrenici, a parte delle iniziali schiarite inizialmente sul Lazio; nubi anche nell’area dell’alto Adriatico. Tempo più soleggiato nel resto del Paese, con il passaggio di qualche velatura. Presenza di banchi di nebbia nelle prime ore del giorno nella pianura padana centro-orientale, in Puglia e in Sardegna. Verso sera non si escludono locali e deboli piogge sulla Liguria centro-orientale.

Temperature massime stazionarie o in leggero rialzo, superiori alla norma nelle aree più soleggiate. Venti per lo più deboli e mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per domenica 19

Tempo in prevalenza soleggiato sulle Alpi centro-occidentali, nel settore del medio-basso Adriatico, nel versante ionico e nelle isole maggiori. Nubi compatte nel resto d’Italia, accompagnate da locali deboli piogge o pioviggini su Levante ligure, alta Toscana e Campania.

Al mattino possibile presenza di nebbie in sollevamento in pianura padana. Nel pomeriggio tendenza a schiarite all’estremo Nord-Ovest. Temperature minime in rialzo, massime stazionarie o in leggero aumento, con punte di 16-20 gradi. Un po’ ventoso per venti di Libeccio.