Meteo, weekend dell'Epifania con nuove precipitazioni: la tendenza

Per il weekend dell’Epifania si profila una situazione movimentata per il passaggio di una nuova perturbazione. Sabato avremo molta nuvolosità ma scarse precipitazioni e poi lunedì 6 gennaio arriverà un nuovo impulso perturbato più attivo che dovrebbe interessare in Nord-ovest e la Toscana per poi transitare al Nordest e al Centro-sud con i fenomeni più diffusi e insistenti sulla parte tirrenica.



Il 7 gennaio perturbazione sarà in allontanamento e in seguito la situazione rimarrà piuttosto dinamica: nel successivo fine settimana, infatti, si potrebbe generare un’area ciclonica che potrebbe trascinare verso l’Italia aria molto fredda.

Tendenza meteo: nuova perturbazione per l'Epifania



Nel dettaglio domenica 5 gennaio avremo delle precipitazioni tra la Liguria, la Toscana e l’alto Adriatico mentre nel resto del Paese prevarranno le nuvole con maggiori schiarite su Puglia settori ionici e Sicilia. Solo alla fine giornata di domenica qualche precipitazione potrà interessare anche la Lombardia. Lunedì 6 gennaio precipitazioni prevalentemente sul Nordovest e in parte anche sul settore alpino orientale. Venti meridionali in rinforzo: a parte il Nord dove i valori saranno stazionari, al Centro-sud avremo un notevole rialzo termico per lo Scirocco. Nevicate sulle Alpi a quote medie intorno ai 1000 metri.



La perturbazione poi martedì 7 gennaio interesserà il Nordest e il Centro-sud prima di dirigersi verso i Balcani. Temperature in possibile calo verso il prossimo fine settimana ma si tratta di una tendenza ancora molto incerta.