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Meteo: weekend delle Palme al via con freddo, venti e piogge al Sud. Domenica 29 rialzo termico

Oggi (sabato 28 marzo) insistono i venti al Sud, dove si avrà ancora maltempo di stampo invernale. Domenica delle Palme migliorano le condizioni.
Previsione28 Marzo 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione28 Marzo 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

La depressione che accompagna l’intenso fronte freddo nord atlantico (perturbazione n.9 di marzo), centrata sul basso Adriatico, si muove lentamente verso est riuscendo a mantenere attive le intense correnti settentrionali che continueranno a impattare sul medio Adriatico e al Meridione dove insisteranno le precipitazioni fino alla giornata odierna (sabato 28 marzo), mentre nel resto d’Italia dominerà sempre più la stabilità e le schiarite.

Queste correnti fredde tenderanno, comunque, ad indebolirsi progressivamente favorendo una parziale attenuazione dei fenomeni e un concomitante rialzo della quota delle nevicate. Il clima sarà di stampo invernale in gran parte del Paese, con temperature decisamente sotto la media, specialmente sul versante adriatico e al Sud, ma in rialzo nel weekend a partire dalle regioni centro-settentrionali.

Domenica delle Palme (29 marzo) il vortice instabile dovrebbe allontanarsi definitivamente favorendo il ritorno della stabilità anche al Centro-Sud. Tuttavia, nel frattempo, una debole perturbazione (la n.10) andrà a impattare sull’arco alpino portando solo un temporaneo aumento della nuvolosità senza precipitazioni rilevanti, a parte qualche nevicata nelle Alpi di confine e qualche pioggia in Sardegna.

All’inizio della settimana di Pasqua è probabile l’arrivo una nuova perturbazione nord atlantica (la n.11) trasportata sempre dalle correnti nord occidentali. Qualora venisse confermato, questo sistema nuvoloso, accompagnato sempre da aria fredda, dovrebbe portare un’altra fase di maltempo e venti intensi più che altro al Centro-Sud dalla seconda parte di lunedì 30.

Le previsioni meteo per oggi, sabato 28 marzo

Tempo soleggiato al Nord, Toscana, Umbria e Lazio. Cielo nuvoloso nel resto d’Italia, con ancora delle precipitazioni sparse su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Irpinia, Calabria e nord della Sicilia. Limite delle nevicate intorno a 700-1200 metri sui relativi rilievi. Dal pomeriggio tendenza a un miglioramento sul medio Adriatico, nubi in aumento all’estremo Nord-Ovest. Alla sera ulteriore attenuazione dei fenomeni al Sud.

Temperature massime in rialzo, ma con valori ancora sotto la media soprattutto sul medio Adriatico e al Meridione. Venti settentrionali ancora moderati o tesi al Centro-Sud. Poco mossi i mari settentrionali, mossi o molto mossi gli altri bacini.

Le previsioni meteo per la Domenica delle Palme

Cielo nuvoloso all’estremo Nord-Ovest, in Sardegna e nel basso Tirreno, con sporadiche nevicate oltre 800 metri sulle Alpi occidentali e isolate piogge o brevi rovesci sull’isola e nella zona intorno allo Stretto di Messina. Nel resto del Paese cielo parzialmente nuvoloso o velato.

Temperature per lo più in rialzo con valori massimi dai 13 ai 19 gradi. Venti ancora moderati da est o nord-est, eccetto sul medio-basso Tirreno, basso Ionio e Canale di Sicilia.

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Ultimo aggiornamento Sabato 28 Marzo ore 07:38

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