Meteo, weekend dell'8-9 maggio con sole e clima mite poi peggiora

Nel weekend dell'8-9 maggio, si conferma una rimonta più decisa dell’alta pressione di matrice africana verso il Mediterraneo Centrale, e di conseguenza condizioni meteo più stabili e soleggiate in tutta Italia con temperature ovunque in crescita.

Fase meteo stabile e soleggiata nel weekend dell'8-9 maggio

Sabato 8 maggio tempo stabile in tutto il Paese. Al mattino potremo avere solo qualche nuvola in più in Piemonte, in Emilia e sul versante adriatico del Centro, ma senza piogge di rilievo. Nel corso della giornata soleggiato anche in Piemonte, mentre la nuvolosità sarà in aumento nelle zone interne del Centro-Sud. Le temperature aumenteranno leggermente in Sardegna e sul versante tirrenico del Centro, mentre caleranno lievemente in Pianura Padana e lungo l'Adriatico.

Domenica 9 maggio tempo stabile e soleggiato in tutto il Paese, con temperature anche oltre i 25 gradi. Assisteremo però ai primi segnali di cambiamento soprattutto verso sera. Nel corso della giornata, infatti, le nuvole aumenteranno sulle Alpi occidentali, dove arriverà anche qualche pioggia verso sera. Alla fine della giornata nubi in aumento anche su Piemonte e Liguria.



Questi saranno i primi segnali dell'avvicinamento di un'intensa perturbazione, che all'inizio della prossima settimana, tra lunedì e martedì, porterà maltempo al Nord e su parte del Centro.



Lunedì maltempo sulle regioni di Nordovest con rischio di forti piogge soprattutto su Liguria, Lombardia e Piemonte. Tra martedì e mercoledì le piogge potrebbero estendersi al resto del Paese con possibili rovesci o temporali.