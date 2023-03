Meteo, weekend dell'11-12 marzo con sbalzi termici: ecco dove

Il fine settimana sarà contrassegnato da correnti nord-occidentali relativamente asciutte a sud delle Alpi e con una massa d'aria che si manterrà piuttosto mite soprattutto nei settori occidentali del Paese. Tra la fine di sabato e domenica la parte marginale di un fronte freddo in discesa verso i Balcani coinvolgerà temporaneamente con alcune precipitazioni e un calo termico le regioni del medio Adriatico e quelle meridionali. Domenica aria più fredda riuscirà a infiltrarsi con venti da est anche in Val Padana.

Più nel dettaglio sabato 11 marzo nuvole anche compatte associate ad alcune precipitazioni sulla Calabria tirrenica e su Valle d’Aosta e Alpi piemontesi di confine con limite della neve elevato, anche sopra i 2000 m. Nel pomeriggio qualche fiocco di neve fino ai 1700-1800 m lungo le creste di confine della Valtellina e dell’Alto Adige. Tempo asciutto nel resto d’Italia, in prevalenza soleggiato in Val Padana, nel settore ligure, temporaneamente anche sul medio e basso Adriatico e nelle Isole, irregolarmente nuvoloso altrove. In serata qualche pioggia in arrivo tra Romagna, Marche e Abruzzo. Temperature minime in calo al Centrosud; massime in aumento al Centronord, in Campania e nelle Isole con punte decisamente miti, intorno ai 20 gradi. Ventoso sui mari di ponente e basso Ionio con venti di Maestrale anche forti su Tirreno e Isole. Venti deboli al Nord, sull’Adriatico e in gran parte della penisola.

Alla fine del giorno Bora intensa in arrivo sul medio e alto Adriatico. Mari: calmo o poco mosso l’alto Adriatico, localmente mosso il resto dell’Adriatico, molto mossi o agitati gli altri bacini. In serata moto ondoso in intensificazione anche sull’Adriatico.

Tendenza meteo, domenica 12 marzo probabile calo termico

Domenica tra la notte e il mattino alcune piogge o rovesci possibili sul medio Adriatico e nel Sud peninsulare, eccetto sulle coste campane. Nel pomeriggio ancora qualche rovescio anche temporalesco tra la Calabria e il Messinese; prevarranno invece le schiarite in Sardegna, al Nord e al Centro dove si estenderanno anche alle regioni adriatiche. Temperature massime in calo al Nord e nelle zone appenniniche e adriatiche della penisola. Giornata ventosa per venti settentrionali soprattutto al Sud e nelle Isole.

La prossima settimana potrebbe poi esordire con un lunedì prevalentemente soleggiato al Centrosud, più nuvoloso al Nord con possibili piogge in serata al Nordovest per l’arrivo di una perturbazione che entro martedì sera potrebbe coinvolgere con condizioni di instabilità anche Nordest, Centro e basso versante tirrenico. Per conferme e maggiori dettagli di questa evoluzione seguite i prossimi aggiornamenti.