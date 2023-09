Meteo, weekend del 9-10 settembre con clima estivo e caldo anomalo

L’intenso ciclone mediterraneo posizionato sullo Ionio meridionale si sta gradualmente allontanando verso sud in direzione del Mar Libico. Di conseguenza, a parte dei residui episodi di instabilità, il tempo è destinato a migliorare anche sulle nostre estreme regioni meridionali grazie anche alla contemporanea espansione verso sud-est del vasto e robusto anticiclone di blocco che già da qualche giorno è posizionato su gran parte dell’Europa dove non arrivano perturbazioni atlantiche ed è in atto una tardiva e anomala ondata di caldo con temperature fino a 8-12 gradi sopra la media sui paesi centrali e parte di quelli settentrionali. Anche in Italia si prospetta un generale rialzo termico: tornerà, quindi, a farsi sentire il caldo con temperature ben oltre la norma, fino a valori diffusamente oltre i 30 gradi, con punte di 33-35 gradi fra domenica e i primi giorni della prossima settimana, periodo in cui è previsto l’apice di questa fase di caldo estivo settembrino. Nel corso della nuova settimana le correnti atlantiche torneranno a interessare l’Europa centro-settentrionale indebolendo l’anticiclone e costringendolo a concentrarsi prevalentemente sull’Europa meridionale. Sull’Italia, quindi, proseguirà la fase di tempo soleggiato, ma con un aumento dell’instabilità sulle Alpi, qualche nuvola in più al Nord e temperature che da metà settimana tenderanno a calare pur rimanendo su livelli estivi.

Le previsioni meteo di sabato 9 settembre

Insiste un po’ di nuvolosità tra Calabria e Sicilia con brevi e isolati rovesci in sviluppo nel pomeriggio sui rilievi. Nel resto d’Italia tempo stabile e ben soleggiato con al più qualche innocuo annuvolamento sulle Alpi centrali e sull’Appennino meridionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento: massime pomeridiane ben oltre la norma, intorno ai 30 gradi da nord a sud, ma con qualche punta di 32-33 gradi. Venti quasi ovunque di debole intensità, salvo ancora qualche rinforzo da nord-est sul basso Ionio che resta mosso o molto mosso.

Le previsioni meteo di domenica 10 settembre

Tempo ovunque soleggiato, con solo delle modeste nuvole fra Sicilia e Calabria e qualche addensamento lungo l’arco alpino. Temperature stazionarie o in ulteriore rialzo, con punte massime fra 28 e 33 gradi e locali picchi di 34 gradi sul versante tirrenico e in Sardegna. Venti in prevalenza deboli con locali rinforzi lungo l’Adriatico e al Sud. Ancora mossi basso Ionio e Canale di Sicilia, calmi o poco mossi gli altri mari.