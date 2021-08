Meteo, weekend del 7-8 agosto instabile al Nord e molto caldo al Centro-sud

Una temporanea attenuazione del caldo sta regalando una breve tregua alle regioni meridionali, asfissiate da circa due settimane di temperature eccessive. Questa parentesi relativamente più fresca avrà purtroppo le ore contate: si conferma già durante il fine settimana l’ennesima rimonta sul Mediterraneo dell’alta pressione nord-africana, con conseguente innesco della quarta ondata di calore dell’estate. Anche questa volta sarà il Centro-sud ad essere colpito più direttamente, con i termometri di nuovo fino alla soglia dei 40 gradi a partire da domenica e probabilmente anche oltre nel corso della prossima settimana, fino a sfiorare i 45 gradi al Sud e sulle Isole Maggiori. Di nuovo ai margini di questa massa d’aria calda si troverà, invece, il Nord Italia (a parte l’Emilia Romagna che sarà caratterizzata da una situazione simile a quella che si vivrà sulle regioni centrali).

In effetti, su gran parte del Nord le temperature saranno decisamente più contenute rispetto al resto d’Italia, e il passaggio della coda di un’altra perturbazione atlantica (la n.3 di luglio) favorirà tra sabato 7 agosto e domenica 8 il ritorno dei temporali soprattutto sulle aree alpine, ma localmente anche sulle vicine pianure. Tuttavia, gli ultimi aggiornamenti confermano una tendenza verso condizioni gradualmente più stabili durante la prossima settimana anche sulle regioni settentrionali, accompagnate anche qui da una probabile intensificazione del caldo e dell’afa soprattutto da metà settimana.

Previsioni meteo per sabato 7 agosto

Tempo ben soleggiato al Centro-Sud, in Emilia Romagna e sul settore dell’alto Adriatico. Nubi in aumento sul resto del Nord, con rovesci o locali temporali inizialmente fra alto Piemonte e alta Lombardia, ma in estensione tra pomeriggio e sera a gran parte delle aree alpine e localmente anche sull’alta pianura fra Piemonte e nord-ovest della Lombardia.

Temperature massime in lieve calo in Piemonte e Val d’Aosta, per lo più in crescita altrove con valori fino a 34-35 °C nelle aree interne di Emilia Romagna e Centro-Sud; picchi oltre i 35 °C in Sicilia e vicini ai 40 in Sardegna. Venti moderati o tesi di Scirocco, con moto ondoso in aumento su gran parte dei mari di ponente.

Previsioni meteo per domenica 8 agosto

Domenica tempo instabile sul Nord Italia, con il rischio di rovesci e temporali soprattutto sul nord del Piemonte e della Lombardia, Trentino Alto Adige e montagne del Veneto e del Friuli. Prevalenza di sole, con cieli sereni o poco nuvolosi al Centro-sud, specialmente sui settori adriatici, al Sud e in Sicilia; altrove maggiori temporanei addensamenti.

Temperature di nuovo in aumento su gran parte del Paese, con un caldo più contenuto sulle regioni settentrionali; il Sud Italia, la Sicilia e la Sardegna torneranno di nuovo a registrare picchi vicini ai 40 gradi.