Meteo, weekend del 5 e 6 marzo Italia divisa in due: sole al Nord, pioggia e neve al Centro-Sud

La perturbazione numero 2 di marzo farà sentire i suoi effetti meteo anche nel corso del weekend del 5 e 6 marzo, con piogge e nevicate che, specie sabato 5, coinvolgeranno ancora il Sud e le regioni centrali adriatiche.

Nel frattempo le correnti fredde che seguono la perturbazione causeranno un nuovo sensibile calo delle temperature che si riporteranno diffusamente al di sotto delle medie stagionali.

La fase di maltempo però escluderà ancora una volta il Nord, col conseguente aggravamento della siccità che interessa questa parte del Paese.

Durante la prossima settimana il rinforzo dell’alta pressione sul Nord Europa favorirà afflussi di aria artica continentale dalla Russia verso l’Europa Orientale e fino alle nostre regioni dove si prospettano condizioni di stampo decisamente invernale.

Le previsioni meteo per sabato 5

Prevalenza di bel tempo al Nordest, Toscana, Umbria e Lazio. Nuvole altrove: piogge sparse su Marche, Abruzzo, Molise e tutte le regioni meridionali; neve fino a quote collinari sul versante adriatico dell’Appennino Centrale, oltre 500-1000 metri sull’Appennino Meridionale.

Temperature minime in calo al Centro-Nord con locali deboli gelate anche in pianura; massime in lieve diminuzione e tipicamente invernali. Ventoso su tutti i mari, per venti per lo più dai quadranti settentrionali.

Le previsioni meteo per domenica 6

Bello al Nord-Est. Alternanza tra sole e nuvole nel resto d’Italia: nel corso del girono qualche pioggia su Basso Lazio, Molise, Puglia Settentrionale e Calabria. Temperature con poche variazioni, ancora in generale sotto la norma. Moderati venti di Maestrale al Centro-Sud.