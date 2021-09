Meteo, weekend del 4-5 settembre molto instabile al Centro-sud

La perturbazione proveniente da ovest e che ha già raggiunto la Sardegna (la n.1 di settembre) nel corso della giornata di sabato 4 settembre sarà responsabile di un peggioramento del tempo in gran parte del Centro- Sud dove dopo un lungo periodo torneranno numerose piogge o temporali. Al Nord il tempo sarà più soleggiato, anche se non mancheranno dei rovesci di pioggia o temporali lungo l’arco alpino. Questa fase non sarà accompagnata da un significativo ricambio della massa d’aria presente sull’Italia, pertanto non si andrà incontro a variazioni importanti delle temperature. Domenica ancora per lo più nuvoloso al Sud con residue piogge o temporali; in prevalenza soleggiato al Centro-Nord salvo un po’ di instabilità pomeridiana su Alpi. All’inizio della nuova settimana è probabile un nuovo rinforzo dell’alta pressione, specialmente al Centro-Nord e sulla Sardegna dove prevarrà il sole con temperature in aumento; il Sud e la Sicilia, invece, resteranno ancora esposti a residue correnti instabili che favoriranno ancora lo sviluppo di qualche temporale.

Previsioni meteo per sabato 4 settembre

Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso al Centro-Sud con tempo instabile e rischio elevato di rovesci o temporali, specie da metà giornata, su Marche meridionali, Lazio, Abruzzo, Molise, al Sud, in Sicilia e Sardegna orientale. Maggiori schiarite al Nord ma con temporali pomeridiani sulle Alpi. Temperature senza variazioni di rilievo al Nord e Isole maggiori, in lieve calo nel resto del Centro-Sud: valori in generale compresi fra 25 e 28 gradi con punte intorno ai 30 gradi su Isole e Calabria. Venti per lo più deboli, salvo moderati rinforzi fra Sicilia, Mar Ionio e Mar Tirreno.

Previsioni meteo per domenica 5 settembre

Al Centro-Nord e in Sardegna giornata in gran parte soleggiata ma con locali temporali pomeridiani su Alpi, zone interne del Lazio e della Sardegna orientale. Al Sud e in Sicilia prevalenza di nuvole, alternate comunque a schiarite, a tratti associate a piogge o temporali che saranno più diffusi e probabili su Basilicata, bassa Campania e Calabria. Temperature massime in leggera flessione all’estremo Sud, in lieve rialzo al Centro-Nord e Campania. Venti da deboli a localmente moderati da nord tra Adriatico settentrionale e Centro-Sud. Mari per lo più poco mossi, localmente mossi il Tirreno occidentale, il Canale di Sicilia e lo Ionio meridionale.