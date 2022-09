Meteo, weekend del 3 e 4 settembre tra sole e temporali

Nel primo weekend di settembre l'Italia sarà divisa in due dal punto di vista meteo: da un lato avremo sole e caldo africano, dall'altro nuovi temporali.

Temporali, nubifragi e clima estivo: l’autunno meteorologico è partito nel segno della turbolenza e della dinamicità sull’Italia, alle prese con una serie di passaggi temporaleschi. Dopo la tregua osservata venerdì 2, un’altra di queste perturbazioni (la n.2 del mese) arriverà nel primo fine settimana di settembre, con un peggioramento atteso tra sabato 3 e domenica 4.

Direttamente coinvolte saranno le regioni centro-settentrionali dove, l’area umida di origine atlantica associata a questo nuovo impulso instabile, sarà responsabile di fenomeni che, ancora una volta, potranno risultare intensi e a carattere di nubifragi.

Ai margini, questa volta, dovrebbero restare l’estremo Sud e le Isole, maggiormente protette dall’alta pressione in rimonta dal Nord Africa, accompagnata da aria calda sub-tropicale, che spingerà il termometro ben oltre i 30 gradi, con picchi vicini ai 35 gradi su Sardegna e Sicilia.

All’inizio della prossima settimana, infine, il promontorio nord africano si estenderà fino alla regione alpina, assicurando ovunque tempo più stabile, ma anche più caldo.

Le previsioni meteo per sabato 3

Su basso Lazio, Molise, regioni meridionali e Sicilia tempo in prevalenza soleggiato, salvo il passaggio di velature e modesti annuvolamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi. Nel resto del Paese il tempo sarà molto più variabile e l’atmosfera instabile. Sin dalla mattinata il rischio di piogge o temporali sarà più elevato al Nord-Ovest, su Emilia e Toscana; in seguito anche attorno alle zone montuose del Nord-Est, in Umbria, nell’alto Lazio, isolatamente su Marche e zone interne dell’Abruzzo.

Temperature massime in aumento, più sensibile al Sud e sulle Isole dove si toccheranno i 32-33 gradi, con picchi di 34-35 su Sardegna e Sicilia. Venti: Scirocco in rinforzo sui mari di ponente, che tenderanno a divenire mossi. Raffiche nelle aree temporalesche.

Le previsioni meteo per domenica 4

La perturbazione numero 2 attraverserà il Centro-Sud Italia portando condizioni di instabilità con rovesci e temporali diffusi, mentre il tempo sarà in miglioramento al Nord. Più in dettaglio, al mattino soleggiato all’estremo Sud e in Sicilia, qualche schiarita anche su Alpi Centrali, alto Piemonte e ovest Lombardia. Maggiore nuvolosità in nel resto del Paese con rischio di rovesci o temporali su levante ligure, Toscana, Umbria, Lazio, settori settentrionali della Campania e della Sardegna. Peggioramento in arrivo anche su Marche, Abruzzo e Molise.

Nel pomeriggio tempo molto instabile con temporali nelle zone interne del Centro-Sud, in estensione alla Romagna e alle coste del medio e basso versante adriatico; temporali possibili anche in Campania. Aumenta la nuvolosità nel resto del Sud. Al Nord qualche sporadica pioggia su Alpi occidentali, Prealpi venete e Friuli Venezia Giulia. In serata generale miglioramento ma con ancora rischio di qualche isolato rovescio o temporale in Puglia.

Temperature massime in diminuzione in Emilia Romagna e al Centro, per lo più in rialzo altrove. Si faranno sentire venti piuttosto intensi in Sardegna e sul Tirreno.