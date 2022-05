Meteo, weekend del 27-28 maggio con forti temporali e crollo delle temperature

Il caldo fuori stagione di questi ultimi giorni subirà una brusca interruzione nel weekend del 28-29 maggio. Si conferma infatti l’arrivo dal Nord Europa di un fronte freddo (perturbazione nr. 8 del mese) che attraverserà tra sabato e domenica il Nord e il Centro Italia, portando condizioni meteo di instabilità con piogge, temporali e forti venti. Nel frattempo, un vortice di bassa pressione (perturbazione nr. 7) dalla Sardegna si sta spostando verso la Sicilia e la Calabria, con effetti sabato soprattutto sull’Isola, domenica invece al Sud. Il calo delle temperature sarà più sensibile nelle regioni settentrionali e in quelle centrali tirreniche, dove entro domenica è prevista una diminuzione dei valori massimi anche di 8/12 gradi rispetto ai picchi di venerdì. Per la prossima settimana si profila il ritorno dell’Anticiclone Nord-Africano, con tempo in rapido miglioramento e un rialzo termico, con un’ondata di caldo anomalo probabile da mercoledì.

Le previsioni meteo per oggi, sabato 28 maggio

Sabato inizio di giornata con ampie zone di sereno al Nord-Ovest e al Sud; nuvole, rovesci e temporali al Nord-Est e in Emilia, nuvolosità irregolare nel resto dell’Italia, con i primi temporali che raggiungo la Sicilia occidentale. Nel pomeriggio e in serata aumenta l’instabilità in tutto il Nord, con rovesci e temporali anche di forte intensità, possibili soprattutto in Lombardia, Emilia e Piemonte, con rischio di forti raffiche di vento Dal pomeriggio locali temporali in sviluppo anche nelle zone interne del Centro-Sud, in Calabria e in Sicilia. Migliora in Sardegna.

Temperature in calo quasi ovunque, più marcato al Nord-Est, nelle regioni tirreniche e in Sicilia. Venti da moderati a forti di Bora nell’alto Adriatico, di Maestrale in Sardegna, di Scirocco nello Ionio. Mari mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per domenica 29 maggio

Domenica nel corso della giornata graduale miglioramento al Nord, ma con nubi ancora compatte e precipitazioni al mattino in Piemonte, alta Lombardia ed Emilia Romagna; nel pomeriggio qualche rovescio solo sui rilievi. Instabilità in aumento nelle regioni centrali, in Puglia e Basilicata, con rovesci e temporali sparsi; ampi rasserenamenti su bassa Calabria e isole maggiori.

Temperature in rialzo in Sicilia; ulteriore e sensibile calo in tutta la Penisola, con massime per lo più tra 17 e 20 gradi al Nord, tra 20 e 27 al Centro-Sud. Giornata ventosa per venti occidentali al Sud e in Sicilia, da est in pianura Padana, settentrionali altrove.