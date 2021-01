Meteo, weekend del 23-24 gennaio con maltempo e venti forti

Intensa perturbazione sull'Italia: maltempo, piogge forti e venti a 100 km/h nel weekend del 23-24 gennaio. Gli aggiornamenti meteo

Prima di abbandonare la nostra Penisola la perturbazione numero 9 del mese sabato 23 gennaio porterà ancora maltempo al Nordest e su molte zone del Centro-Sud, specie nella prima parte del giorno, con nevicate sulle zone alpine e sulle vette più alte dell’Appennino centrale, mentre venti forti soffieranno su gran parte della Penisola. Il maltempo caratterizzerà anche la giornata di domenica, quando l’arrivo di un’altra perturbazione (la numero 10 del mese) porterà nuove piogge al Nordest e al Centro-Sud con tra l’altro la possibile formazione di temporali di forte intensità, soprattutto in Sardegna e lungo il versante tirrenico.



Questo nuovo peggioramento sarà anche accompagnato da una forte ventilazione, con raffiche in qualche caso anche tempestose, mari fino a molto agitati e mareggiate lungo le coste occidentali della penisola e della Sardegna. Dal punto di vista termico, un calo significativo delle temperature arriverà solo a inizio settimana dopo il passaggio della perturbazione n.11 di gennaio in arrivo dal Nord Atlantico: i valori torneranno diffusamente al di sotto della media stagionale.

Previsioni meteo per sabato 23 gennaio

Sabato giornata nuvolosa in gran parte d’Italia. Al mattino piogge sparse su Lombardia orientale, Nordest, zone interne del Centro, Lazio, Campania, Salento, Appennino Lucano, Calabria, Sicilia e Sardegna occidentale; neve sulle Alpi Orientali oltre 900-1000 metri, sull’Appennino Centrale e Settentrionale oltre 1000-1200 metri. Nel pomeriggio ancora qualche pioggia su Veneto, Friuli Venezia Giulia, basso Lazio, Campania, Salento e Calabria Tirrenica, con neve sulle Alpi Orientali oltre 700-800 metri; qualche nevicata oltre 700 metri anche sulle Alpi Occidentali.



Temperature massime in sensibile rialzo al Nordovest, in calo nel resto d’Italia. Venti intensi da ovest o sudovest, con possibili mareggiate sulla Sardegna Occidentale.

Previsioni meteo per domenica 24 gennaio

Domenica bel tempo all’estremo Nordovest. Nuvole sul resto d’Italia, ma con ampie schiarite pomeridiane al Nordest e Toscana: piogge sparse su regioni centrali adriatiche, Sud e, solo al mattino, anche su Friuli, Venezia Giulia, coste venete, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Nevicate oltre 500-600 metri sulle Alpi Orientali, al di sopra di 1000-1200 sull’Appennino Centrale e Settentrionale.



Temperature massime in calo al Nordovest, con poche variazioni altrove.