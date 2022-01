Meteo, weekend del 22 e 23 gennaio con clima freddo e sole, ma non dappertutto

Nel weekend del 22 e 23 gennaio il clima sarà freddo, ma con sole prevalente: le condizioni meteo risulteranno nuvolose e a tratti piovose all'estremo Sud, mentre altrove, salvo nebbie, la situazione sarà più stabile.

Le correnti gelide di origine artica che seguono la perturbazione numero 3 del mese continueranno a lambire buona parte del Paese, ma in maniera più diretta soprattutto le regioni del Centro-Sud dove le temperature caleranno ulteriormente portandosi in generale al di sotto dei valori normali. In questo contesto, nuvole e precipitazioni saranno piuttosto scarse e confinate sulle estreme regioni meridionali, mentre nel resto del Paese il tempo resterà in prevalenza soleggiato, salvo la presenza di nebbie in Pianura Padana durante le ore più fredde.

Per domenica 23 non sono previsti grossi cambiamenti: il tempo continuerà a rimanere per lo più stabile, con solo qualche annuvolamento al meridione, accompagnato da scarse precipitazioni. Durante la prima parte della prossima settimana sembra probabile il riavvicinamento verso l’Italia dell’alta pressione attualmente presente sull’Europa occidentale, i cui effetti saranno maggiormente evidenti al Nord e sulle regioni occidentali, mentre il settore adriatico e il Sud verranno ancora lambiti dalle correnti gelide, seppur in via di attenuazione, specie da mercoledì 26.

Le previsioni meteo per sabato 22

Tempo in prevalenza soleggiato, a parte dei temporanei annuvolamenti su Puglia, Calabria e Sicilia, e nebbie o strati nuvolosi bassi lungo la fascia centrale della pianura padana, in graduale diradamento. Al mattino possibili locali piogge sui settori nord ed est della Sicilia; fra pomeriggio e sera deboli e isolate precipitazioni sulla Puglia, con neve nelle colline interne. Non si escludono delle nevicate in giornata anche sui settori di confine dell’Alto Adige.

Temperature massime in leggero calo al Centro-Sud. Ventoso, per venti di Tramontana o Maestrale, su Alpi, settore adriatico e Sud Italia.

Le previsioni meteo per domenica 23

Tempo per lo più stabile con cielo sereno o poco nuvoloso, a parte qualche addensamento un po’ più consistente sulle regioni meridionali. Al mattino possibile presenza di nebbie sulla bassa pianura padana. A fine giornata nubi più compatte sul medio Adriatico e al Sud con locali precipitazioni fra Molise e Puglia, nevose a quote collinari e in estensione nella notte a Basilicata, rilievi campani e nord della Calabria.

Temperature stazionarie o in leggero rialzo con valori ancora sotto la media al Sud e in Sicilia; deboli gelate al primo mattino al Nord e zone interne del Centro. Ancora un po’ ventoso per venti da nord o nord-ovest fra basso Adriatico e Ionio.