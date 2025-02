Meteo, weekend del 22-23 febbraio tra sole e qualche pioggia: le previsioni

Il tempo del fine settimana sull’Italia sarà condizionato dall’arrivo al Centro-Nord di una debole perturbazione atlantica (la nr. 6 del mese), che riuscirà solo in parte a scalzare l’alta pressione che si è rafforzata nelle ultime ore sul nostro Paese. Le nuvole torneranno a intensificarsi in molte regioni, mentre le piogge saranno per lo più deboli e limitate al Nord-Ovest, alle regioni centrali tirreniche e alla Sicilia. Le temperature, anche per effetto della ventilazione meridionale associata alla perturbazione, domenica si porteranno su valori poco oltre la norma un po’ dappertutto. Nei primi giorni della prossima settimana le correnti occidentali atlantiche si sostituiranno completamente all’alta pressione, spingendo quindi alcuni sistemi frontali nel Mediterraneo e sull’Italia. In particolare tra martedì e mercoledì i dati attuali indicano una probabile fase di maltempo al Centro-Nord per il passaggio di un’altra intensa perturbazione. Per i dettagli di questa evoluzione si rimanda agli aggiornamenti dei prossimi giorni.

Previsioni meteo per sabato 22 febbraio



Cielo in prevalenza nuvoloso o coperto al Centro-Nord, tranne le Alpi orientali, l’Abruzzo e il Molise, dove resistono delle schiarite; nubi non compatte anche nelle Isole, sereno o poco nuvoloso al Sud peninsulare. Nel corso della giornata deboli piogge su Liguria, Lombardia occidentale, Toscana, Umbria e alto Lazio. Temperature minime in deciso rialzo al Nord e al Centro, in lieve calo al Sud. Massime temperature massime in calo al Nord-Ovest, per lo più stazionarie altrove. Venti meridionali moderati sui mari di ponente, in particolare in Sardegna e sui mari limitrofi.

Previsioni meteo per domenica 23 febbraio

Ancora nuvolosità diffusa e compatta, soprattutto al mattino, al Nord-Ovest, in Emilia, Toscana, Umbria e Lazio; nubi meno dense su Alpi orientali, Molise e Sardegna; più soleggiato al Sud. Deboli piogge in Liguria e nelle Marche; tra pomeriggio e sera maggiori schiarite sull’arco alpino centro-occidentale; nubi in aumento invece in Puglia. Temperature in generale aumento, con le massime poco oltre le media. Venti deboli o moderati meridionali sui mari di ponente, in Sardegna e Liguria.