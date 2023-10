Meteo, weekend del 21 e 22 al via con pioggia e temperature nella norma: i dettagli

Il fine settimana inizia con l’Italia ancora alle prese con la quinta perturbazione del mese, la più intensa che ci attende nei prossimi giorni. Il suo centro motore, una depressione profonda, centrata in prossimità del Benelux, alimenterà sul nostro Paese un intenso flusso sud-occidentale favorendo l’arrivo di aria più temperata che, dopo l’impennata del caldo al Centro-Sud di venerdì, favorirà un calo delle temperature in questo settore verso valori più vicini alla norma, prossimi o solo leggermente sopra le medie stagionali.

Valori in rialzo invece sabato 21 al Nord-Ovest grazie al ritorno di un parziale soleggiamento. Il tempo instabile infatti tenderà a concentrarsi tra Lombardia e Triveneto e su Toscana, Umbria, Lazio e regioni meridionali dove sono attesi anche fenomeni a carattere di rovescio o temporale. I venti meridionali diverranno di Libeccio e saranno in parziale attenuazione.

Meteo weekend: da domenica 22 tempo in miglioramento

La tendenza per la domenica 22 è per un miglioramento con poche piogge isolate sulle Alpi centrali, all’estremo Nordest e nel settore occidentale della penisola dal Levante ligure alla Campania. Altrove la nuvolosità irregolare e variabile lascerà spazio anche a schiarite temporaneamente ampie. Le temperature saranno in calo nelle minime e per lo più senza grandi variazioni nelle massime con valori quindi abbastanza vicini alla norma. I venti saranno in ulteriore attenuazione.

La settimana prossima dovrebbe poi iniziare con un’altra giornata, lunedì 23, di tempo nel complesso tranquillo e prevalentemente asciutto con temperature in lieve aumento nel settore intorno al Tirreno e in Sardegna.

Alla fine del giorno qualche pioggia in Liguria sarà il segnale dell’arrivo di una nuova perturbazione che tra martedì 24 e mercoledì 25 coinvolgerà progressivamente l’Italia a iniziare dalle regioni di Nord-Ovest. Per una conferma di questa tendenza e maggiori dettagli seguite gli aggiornamenti dei prossimi giorni.