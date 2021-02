Meteo, assaggio di primavera nel weekend del 20-21 febbraio

Condizioni meteo stabili e impennata termica: l'anticiclone ci regalerà un assaggio di primavera soprattutto dal prossimo weekend

L'Italia si lascia ufficialmente alle spalle l'ondata di gelo con una vera e propria svolta meteo determinata dall'espansione dell'alta pressione. Il tempo è infatti più stabile ovunque e le temperature stanno aumentando riportandosi su valori in linea con la media stagionale.

L'aumento termico sarà ancora più sensibile nei prossimi giorni, e nel weekend del 20 e 21 febbraio le temperature risulteranno superiori alla norma in tutta Italia. Nelle aree più miti e soleggiate registreremo addirittura valori tipici della primavera. Secondo l'attuale tendenza meteo l'anticiclone ci accompagnerà anche all'inizio della prossima settimana.

La tendenza meteo per i prossimi giorni conferma che venerdì 19 febbraio si faranno ancora sentire gli effetti residui di una debole perturbazione che lambirà l'Italia da domani. Il suo transito si farà notare per un aumento delle nuvole soprattutto al Centro-Nord, che tuttavia sarà accompagnato da poche piogge.

In particolare, venerdì mattina le nuvole copriranno il cielo sulle pianure e le zone costiere del Nord, in Toscana, in Umbria e sul nord del Lazio. In Liguria si potranno osservare anche deboli piogge. Nel pomeriggio le nuvole più compatte insisteranno sulla Liguria centrale, sui settori meridionali della pianura lombarda, nell'Emilia occidentale e sulle coste dell'alto Adriatico.

Nel resto del Paese il cielo sarà poco nuvoloso, con schiarite ampie soprattutto nel pomeriggio. In serata la nuvolosità tornerà a intensificarsi in gran parte del Nord, con piogge in Liguria.

Dal weekend l’alta pressione si consoliderà più stabilmente sull’Italia, dando inizio a una fase con condizioni meteo stabili e clima particolarmente mite destinata ad accompagnarci almeno fino alla prima metà della prossima settimana.

In particolare, sabato 20 febbraio il cielo sarà sereno o poco nuvoloso sulle Alpi e in gran parte del Centro-Sud. Più nuvole, compatte soprattutto al mattino, al Nord-Ovest e sulle zone pianeggianti e costiere del Triveneto. Possibili nebbie sulla Val Padana orientale, qualche debole pioggia o pioviggine nella Liguria centrale.

Soffieranno venti di Scirocco di moderata intensità sui mari di ponente, in ulteriore rinforzo a fine giornata nei Canali di Sicilia e di Sardegna.

L’anticiclone sarà accompagnato da una massa d’aria mite, con temperature che raggiungeranno valori al di sopra della media. Sarà possibile registrare punte massime anche superiori ai 20 gradi in particolare nelle Isole maggiori, anche per effetto dei venti di Scirocco in deciso rinforzo.