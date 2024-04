Meteo, weekend del 20-21 aprile con pioggia, vento forte e clima freddo

Sull’Italia continuano a scorrere fredde perturbazioni nord-atlantiche che, almeno fino alla prima metà della prossima settimana, caratterizzeranno fortemente le condizioni meteo in Italia, con diversi momenti piovosi e temperature inferiori alla norma, specie nelle minime notturne e in occasione delle fasi di pioggia.

Non farà eccezione il fine settimana, che inizierà oggi (sabato) con il transito di una perturbazione (la numero 6 del mese) che porterà le sue piogge soprattutto al Centro-Sud, con nevicate sull’Appennino e venti intensi al Sud e Isole, mentre un’altra perturbazione (la numero 7 di aprile) nella seconda parte di domani (domenica) causerà un nuovo peggioramento del tempo al Nord, con piogge sparse e il ritorno della neve, anche a quote insolitamente basse per il periodo, sulle Alpi e sull’Appennino Settentrionale.

Le previsioni meteo per sabato 20

Prevalenza di tempo soleggiato al Nordovest e Isole Maggiori. Nuvole altrove: nel corso del giorno piogge sparse su regioni centrali, Campania, Puglia settentrionale e, a carattere più isolato, anche su Veneto, Emilia, Romagna e Basilicata; neve sull’Appennino Centrale e Settentrionale oltre 1300-1500 metri.

Temperature massime in calo al Nord e gran parte del Centro. Venti in intensificazione: Foehn sulle Alpi e al Nord-Ovest; Tramontana in Liguria, Bora sull’alto Adriatico, Maestrale sulle Isole Maggiori, venti occidentali o di Libeccio al Sud. Mari molto mossi o agitati.

Le previsioni per domenica 21

Inizio giornata con molte nubi e piogge residue su Abruzzo, Molise e Puglia. Un po’ di nuvolosità anche al Sud e sulle Alpi Orientali, altrove cielo sereno o poco nuvoloso. Tra pomeriggio e sera peggiora al Nord con piogge, rovesci e nevicate fino a 800/1300 metri su Alpi, Prealpi e Appennino Ligure ed Emiliano.

Temperature in calo al Nord. Ancora ventoso su Medio e Basso Adriatico.