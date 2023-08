Meteo, weekend del 19-20 agosto soleggiato e molto caldo: afa in aumento

Apice del caldo tra questo weekend e i primi giorni della prossima settimana. Da sabato 19 agosto il tempo diventerà più stabile da Nord a Sud, con la quasi totale assenza di precipitazioni significative. La calura sarà intensa e molto afosa soprattutto al Centro-Nord e in Sardegna, dove sono attesi diversi picchi di 37-39 gradi (non si escludono anche punte locali di 40 °C), quindi – rispetto alle medie climatiche di questo periodo dell’anno – registreremo valori anche di 6-8 gradi in più della norma. Il caldo si farà sentire sensibilmente in montagna con lo zero termico che andrà a collocarsi attorno ai 4700-5000 metri: anche le località di montagna a 2000 metri di quota registreranno temperature massime intorno ai 25 gradi. Le proiezioni più aggiornate dei modelli fisico-matematici suggeriscono che l’ondata di caldo insisterà per diversi giorni, almeno fino alla metà della prossima settimana.

Le previsioni meteo per sabato 19 agosto

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Clima molto caldo e afoso, temperature localmente vicine alla soglia dei 40 gradi; molto caldo anche in montagna con lo zero termico a 4800-4900 metri di quota. Venti deboli o a regime di brezza; rinforzi moderati di Maestrale tra Adriatico e Ionio; correnti moderate di Scirocco tra le Isole Maggiori. Venti settentrionali da deboli a moderati al Centro-sud.

Le previsioni meteo per domenica 20 agosto

Tanto sole e caldo molto intenso e afoso. Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino da Nord a Sud. Nel pomeriggio locale instabilità tra bassa Campania, Calabria e Sicilia nord-orientale con la possibilità di isolati rovesci o temporali; altrove il cielo si manterrà sereno. Temperature in ulteriore lieve aumento con valori diffusamente sopra i 35 gradi. Sul settore alpino occidentale zero termico anche a 5000 metri di quota.