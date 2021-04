Meteo, weekend del 17-18 aprile instabile al Centro-sud

Anche nel weekend del 17-18 aprile ci attendono temperature in generale al di sotto della norma, sebbene in parziale rialzo, perché il nostro Paese rimarrà coinvolto nella parte periferica della vasta circolazione ciclonica che abbraccerà l’area dei Balcani e del Mar Nero.

La perturbazione giunta dal Nord Africa (numero 6 di aprile), sabato 17, prima di allontanarsi verso i Balcani, porterà ancora piogge sparse al Sud mentre un’altra depressione mobile (perturbazione numero 7 di aprile) si avvicinerà alla Sardegna per poi coinvolgere domenica gran parte del Paese, favorendo numerosi rovesci e temporali soprattutto sulle regioni del Centro-Sud. Gli inizi della prossima settimana saranno ancora caratterizzati da condizioni di tempo instabile in molte zone del Paese e, in particolare, ancora soprattutto al Centro-Sud.

Previsioni meteo per sabato 17 aprile

Sabato prevalenza di tempo bello al Nord, Toscana, Umbria e Marche. Nuvole altrove: piogge sparse su tutte le regioni meridionali e la Sardegna, con nevicate sull’Appennino Campano oltre 1300-1500 metri.



Temperature massime in rialzo al Nord, Sicilia e Calabria, ma comunque ancora in generale leggermente al di sotto della norma in tutta Italia. Venti settentrionali, per lo più da deboli a moderati, anche forti al mattino sullo Ionio. Mari in prevalenza mossi, fino a molto mosso lo Ionio.

Previsioni meteo per domenica 18 aprile

Domenica nuvole su tutta Italia. Nel corso del giorno qualche pioggia su Trentino, Friuli, Veneto, Emilia, zone interne del Centro, coste laziali, Sud e Isole, neve oltre 1200-1400 metri su Alpi Orientali e Appennino Centrale e Settentrionale. Temperature massime in crescita al Sud, stazionarie o in lieve calo altrove.