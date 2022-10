Meteo, l'Ottobrata fa il bis a partire dal weekend del 15 e 16

Dopo l'ultima fase di maltempo, per l'Italia le condizioni meteo cambieranno di nuovo dal weekend del 15 e 16, da quando si aprirà una nuova "ottobrata", forse ancora più intensa della precedente.

Nel corso del fine settimana, infatti, assisteremo ad un deciso rinforzo dell’alta pressione che garantirà temperature diurne molto miti, un tempo stabile e asciutto anche se non del tutto soleggiato. Al Nord e in Toscana, infatti, specie nella giornata di domenica 16 il cielo potrà presentarsi localmente nuvoloso per la presenza di strati di nubi basse.

Il vasto promontorio anticiclonico in espansione dal Nord Africa, insisterà sul Mediterraneo e l’Italia anche durante la prima parte della prossima settimana mantenendo in tal modo distanti le correnti perturbate. Si prospettano quindi delle giornate stabili e asciutte, con un clima insolitamente mite per il periodo; le temperature, infatti, subiranno un ulteriore rialzo nei primi giorni della nuova settimana, raggiungendo valori pomeridiani diffusamente vicini ai 25 gradi, anche sulle regioni settentrionali.

Le previsioni meteo per sabato 15

Tempo ovunque stabile, ma con un po’ di nuvole su Liguria, pianura padana occidentale, Alpi orientali, Venezie e Toscana. Nelle altre zone prevalenza di tempo soleggiato, a parte qualche annuvolamento sulle isole maggiori.

Temperature massime stazionarie o in leggero aumento; valori in generale compresi fra 20 e 25 gradi, con punte di 26-27 gradi in Sardegna. Ancora ventoso per venti settentrionali tra il Salento e lo Ionio.

Le previsioni meteo per domenica 16

In tutta Italia tempo stabile, ma con la presenza di strati nuvolosi bassi su molte zone del Nord, in Toscana, Lazio e sulla Sicilia meridionale, in parziale diradamento nel corso della giornata. Nel resto del Paese tempo più soleggiato, con solo qualche velatura di passaggio.

Temperature massime stazionarie o in leggero aumento, con valori fra 20 e 23 gradi al Nord e sulle regioni adriatiche, fino a 24-26 gradi altrove con locali punte di 27-28 gradi sulle Isole. Venti moderati di Scirocco nel Canale di Sardegna con mare mosso.