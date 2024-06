Meteo, weekend del 15-16 giugno caldo e meno instabile: la tendenza

Venerdì al Nord il tempo resterà ancora instabile a causa dell’arrivo di un impulso piuttosto veloce che porterà alcuni acquazzoni o temporali poi scivolerà verso i Balcani e la Grecia lambendo anche il medio Adriatico e le zone appenniniche del Centro-sud. Dopo il calo termico di giovedì al Centro-nord, venerdì i valori torneranno invece a risalire al Nord e sulle centrali tirreniche mentre l’aria meno calda raggiungerà il Sud e la Sicilia determinando un calo termico.

Tendenza meteo: weekend meno instabile e con picchi di 35 gradi

Da venerdì una perturbazione sfiorerà il Nord tra sabato e domenica con effetti in termini di rovesci e temporali soprattutto sul settore alpino. Non sembra al momento che i temporali possano scivolare verso le vicine pianure. Nel fine settimana nel resto del Nord avremo qualche annuvolamento in transito così come al Centro-sud e in generale non saranno due giornate con cieli particolarmente sereni. Temperature in aumento un po’ dappertutto, sopra i 30 gradi nelle zone interne del Sud e delle Isole. Domenica ulteriore crescita con punte vicine ai 35 gradi.

Settimana prossima la situazione sarà piuttosto tranquilla, soprattutto all’inizio, con tempo stabile e un’ulteriore crescita delle temperature con valori più vicini alla norma al Nord e sopra le medie al Centro-sud.

Nella seconda parte delle settimana potrebbe configurarsi una nuova ondata di caldo per il Sud e sulla Sicilia con valori ben oltre 35 gradi ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi giorni.