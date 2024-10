Meteo, weekend del 12-13 ottobre stabile: caldo anomalo al Centro-sud

Il weekend del 12 e 13 ottobre trascorrerà con condizioni meteo per lo più stabili. Nel dettaglio la giornata di domenica sarà in generale stabile e asciutta, con cieli per lo più sereni salvo qualche velatura sul Nord e nel pomeriggio su parte del Centro. Nuvole a tratti più compatte potranno interessare la Liguria.

Le temperature aumenteranno in tutto il Paese e soprattutto sulle Isole, dove inizieranno a farsi sentire i venti di Scirocco in rinforzo e sarà possibile osservare valori massimi intorno ai 25 gradi con punte anche verso i 28°C. Saranno questi i primi segnali di una nuova risalita di aria molto calda verso l’Italia, trasportata da correnti meridionali che faranno sentire i propri effetti soprattutto al Centro-Sud, dove la colonnina di mercurio potrà tornare a spingersi intorno ai 30 gradi.

Tendenza meteo, fase stabile con caldo anomalo ma da metà settimana nuova perturbazione



Ad attivare le correnti meridionali sarà l’avvicinarsi di una nuova perturbazione che all’inizio della settimana attraverserà lentamente l’Europa-sud-occidentale ed entro metà settimana, secondo le attuali proiezioni, porterebbe una fase instabile al Nord, in particolare a partire da mercoledì sulle regioni nord-occidentali, mentre il Sud resterà protetto da un’alta pressione garanzia di tempo soleggiato e di temperature ben superiori alla norma.

Questa evoluzione presenta ancora ampi margini di incertezza, per cui sarà importante seguire i prossimi aggiornamenti che permetteranno di conoscere più dettagli.