Meteo, weekend dalle caratteristiche estive. Punte anche oltre 30°C

Sarà un fine settimana dalle caratteristiche estive, con caldo anomalo e prevalenza di sole in tutto il Paese. Infatti, l’anticiclone di matrice nord-africana non solo non ha intenzione di abbandonare l’area, ma tende anche a rinforzarsi ulteriormente rigonfiandosi verso l’Europa occidentale e il Mediterraneo centrale, investendo direttamente anche il nostro Paese dove registreremo un ulteriore aumento delle temperature fino a picchi di 30-32 gradi. Questa lunga coda dell’estate proseguirà anche nella prossima settimana con caldo fuori scala anche in montagna dove lo zero termico resterà in molti settori oltre i 3800-4000 metri, in particolare sulle Alpi.

Solo nella seconda parte della settimana le temperature potrebbero andare incontro a un leggero ridimensionamento, specie sulle regioni settentrionali, lambite dalle correnti atlantiche che nel frattempo avranno ripreso a interessare l’Europa centrale. L’unica nota autunnale è rappresentata dalle nebbie che potrebbero formarsi fra le ore notturne e l’alba in pianura padana e nelle valli del Centro.

Le previsioni meteo per sabato 7 ottobre

Giornata di sole in tutto il Paese, con cielo prevalentemente sereno e presenza di qualche banco di nebbia in rapido dissolvimento nella bassa Pianura Padana e nelle valli del Centro. Nel pomeriggio sviluppo di nubi lungo l’Appennino meridionale e nelle zone interne della Sicilia, ma con basso rischio di precipitazioni.

Temperature massime sempre oltre la media, specie al Centro-Nord: possibili picchi di 27-29 gradi. Venti per lo più deboli.

Le previsioni meteo per domenica 8 ottobre

Tempo stabile e per lo più soleggiato su tutte le regioni, salvo la presenza di alcuni annuvolamenti sulle Alpi centro-orientali, al Nord-Est, fra Calabria e Sicilia e delle velature in transito al Nord-Ovest nella seconda parte del giorno. All’alba possibili banchi di nebbia lungo la bassa val padana e nelle valli di Toscana e Umbria.

Caldo anomalo in ulteriore intensificazione con temperature massime ovunque in aumento, fino a punte di 28-32 gradi. Venti in generale deboli, ma con possibili rinforzi nel settore alpino dove potranno contribuire all’incremento delle temperature per via di locali effetti favonici.