Meteo, weekend con tempo stabile ma sabato 29 gennaio aumenta il freddo

Dopo il veloce passaggio del fronte freddo che ha raggiunto il Centro-Sud venerdì, nel weekend del 29 e 30 gennaio le condizioni meteo registrano un rapido miglioramento ma l’aria fredda al seguito della perturbazione è responsabile, sabato, di un temporaneo calo delle temperature nelle regioni centro-meridionali e un deciso rinforzo del vento di Tramontana al Sud.

Domenica 30 gennaio l’alta pressione tornerà ad estendersi anche al Centro-Sud, garantendo ancora condizioni meteo stabili e concedendo un'attenuazione del freddo e del vento da nord.

La fase stabile sarà solo temporanea, perché già tra lunedì e martedì le regioni centro-meridionali verranno attraversate da una nuova e veloce perturbazione (la numero 7 di gennaio) in arrivo dal Nord Europa. Anche in questa occasione il Nord Italia, protetto dall’arco alpino, verrà sostanzialmente saltato dalle precipitazioni che quindi continueranno a scarseggiare. Si aggraverà quindi il prolungato e grave episodio di siccità che sta colpendo le regioni settentrionali, in particolare il Nord-Ovest, dove non si segnalano piogge e nevicate significative da ormai un mese e mezzo. Ci attende un inizio di settimana ventoso, con Maestrale e Tramontana al Centro-Sud ed episodi di Foehn anche di forte intensità al Nord.

Le previsioni meteo per sabato 29 gennaio

Condizioni meteo in rapido miglioramento già nel corso della mattinata anche all’estremo Sud e in Sicilia, dopo le precipitazioni della notte e del primo mattino. In tutto il Paese sarà pertanto una giornata prevalentemente soleggiata, salvo il passaggio di nuvolosità ad alta quota al Centro-Nord e residui innocui annuvolamenti al Sud e in Sicilia. Da segnalare al Nord locali nebbie o strati di nubi basse in pianura padana e lungo coste adriatiche.

Temperature massime in rialzo in Emilia Romagna, in calo in gran parte delle restanti regioni, più sensibile al Nord-Ovest e al Sud. All’alba gelate diffuse al Nord e nelle aree interne del Centro. Venti di Tramontana in Molise, al Sud e in Sicilia, anche forti sulla Puglia e nello Ionio. Mossi o molto mossi i mari meridionali e l’Adriatico centrale.

Le previsioni meteo per domenica 30 gennaio

Domenica tempo stabile in tutta Italia e in gran parte soleggiato. Strati nuvolosi bassi renderanno il cielo parzialmente nuvoloso soltanto in Liguria, Toscana, Umbria e Sardegna; sereno o poco nuvoloso altrove. Al mattino presenza di nebbie sulla Val padana centro-orientale, in successivo diradamento. In serata nuvolosità in aumento anche sul medio-basso Tirreno.

Temperature quasi ovunque in rialzo, a parte le minime al Sud e in Sicilia che subiranno una lieve diminuzione; valori pomeridiani oltre le medie al Nord. Venti localmente moderati di Maestrale al Sud e sulle Isole. Localmente mossi i mari di ponente e quelli meridionali.