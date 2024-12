Meteo: weekend con qualche pioggia e clima invernale, poi novità in vista. La tendenza da sabato 14 dicembre

Per il weekend tra il 14 e 15 dicembre si conferma uno scenario meteo ancora movimentato, con ben due perturbazioni in azione sull'Italia e un freddo tipicamente invernale. Secondo gli ultimi aggiornamenti, però, la nuova settimana si aprirà con una svolta meteo: sul nostro Paese tornerà a farsi strada l'alta pressione, che porterà una fase stabile e soleggiata, con temperature oltre la media in buona parte del Paese. Faranno eccezione le zone di pianura del Nord, dove il fenomeno dell'inversione termica sarà responsabile di nebbie diffuse e spesso persistenti, che manterranno il clima decisamente più fresco.

La tendenza meteo per il weekend

La perturbazione attesa sull’Italia tra giovedì e venerdì, dovrebbe insistere su parte del Centro-Sud anche nella giornata di sabato 14 dicembre, specialmente lungo il versante tirrenico e in Sardegna. Non si profila comunque una situazione di maltempo diffuso ma precipitazioni per lo più isolate e intermittenti. Il Nord resterà probabilmente ai margini del transito della perturbazione, ma qualche pioggia potrà probabilmente interessare parte del Piemonte, della Liguria e dell’Emilia Romagna in forma molto sporadica.

Nel frattempo, un’altra perturbazione a carattere di fronte freddo inizierà ad addossarsi alle Alpi nella giornata di sabato. Dirigendosi verso i Balcani salterà quasi tutto il Nord, protetto dalla barriera alpina, portando qualche pioggia al Centro-Sud nella giornata di domenica. Anche in questo caso si profilano precipitazioni intermittenti e isolate, più probabili lungo l’Adriatico, al Sud e sulle Isole maggiori. Il sistema perturbato sarà accompagnato da venti settentrionali più freddi che determineranno un calo delle temperature, seppur non particolarmente sensibile.

Complice l’afflusso di aria più fredda, la quota neve tenderà a calare fino intorno agli 800 metri sui settori di confine delle Alpi e sui 1.000-1.400 lungo la dorsale appenninica.

La tendenza meteo per i giorni successivi

La prossima settimana si aprirà all’insegna di un diffuso miglioramento meteo, con tempo stabile e asciutto in gran parte del Paese. Farà eccezione l’estremo Sud, che potrà ancora vedere gli ultimi effetti della perturbazione con qualche pioggia residua più probabile nella prima parte di lunedì 16 dicembre. Intanto, sull'Europa occidentale tenderà a estendersi l’alta pressione, che coinvolgerà l’Italia a partire dal Nord-Ovest per poi allargarsi a tutto il Paese entro martedì.

L’anticiclone sarà accompagnato da una massa d’aria molto più mite che, insieme a uno scenario meteo stabile e asciutto, tra martedì e mercoledì favorirà il fenomeno dell’inversione termica: nebbie diffuse e persistenti si svilupperanno nelle pianure del Nord, mantenendo un clima dal sapore più invernale, mentre nelle aree più soleggiate e soprattutto in montagna la colonnina di mercurio si porterà al di sopra della media stagionale.

La tendenza meteo per i giorni successivi è ancora molto incerta: secondo lo scenario che al momento si profila come più probabile l’alta pressione potrebbe insistere sull’Italia per tutta la parte centrale della settimana. Sarà necessario seguire i prossimi aggiornamenti per conoscere conferme e maggiori dettagli su questa evoluzione.