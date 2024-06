Meteo 15 giugno: weekend con qualche pioggia ma aumenta il caldo

In questo finale di settimana l’alta pressione tenta di recuperare terreno sopra l’Italia, ma vi riuscirà solo in parte: l’obiettivo andrà in porto in modo più efficace la prossima settimana, con l’espansione dell’anticiclone africano fino ai Balcani e all’Europa orientale.

Intanto fino a domenica si attende il passaggio di altre due perturbazioni, certamente più deboli rispetto alle precedenti. La prima, la numero 6, la cui parte più attiva transiterà sabato sulle regioni settentrionali: direttamente coinvolta da alcuni episodi di instabilità l’area alpina, più marginalmente i settori di pianura. La seconda, la n.7, domenica attraverserà la Sardegna e le regioni del Centro-Sud, con scarsi effetti, limitati probabilmente all’isola.

Nel frattempo il caldo tornerà ad intensificarsi nel corso del weekend, preludio di una parte centrale di giugno bollente. Da martedì, infatti, prenderà il via la seconda ondata di calore della stagione, a seguito della risalita di aria molto calda sub-tropicale. Tra mercoledì e sabato sarà investito in pieno il Centro-Sud, con picchi massimi intorno ai 40-42 gradi. Ai margini della lingua rovente dovrebbero rimanere le regioni di Nord-Ovest, dove il caldo sarà probabilmente meno estremo.

Le previsioni meteo per sabato 15 giugno

Sulle regioni centro-meridionali e in Emilia Romagna oggi il tempo resta stabile e in prevalenza soleggiato: da segnalare ancora il transito di velature. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso nel resto del Nord, con schiarite solo temporanee. Piogge sparse e locali rovesci sin dal mattino nelle Alpi centro-occidentali e in Valle d’Aosta, in estensione dal pomeriggio a quelle orientali. Isolatamente potranno essere coinvolte le pianure limitrofe del Piemonte, del nord e ovest Lombardia, in serata anche del Veneto e del Friuli, dove non si escludono locali temporali.

Temperature massime in rialzo quasi ovunque, con punte di nuovo oltre 30 gradi su Calabria e Isole. Venti moderati di Scirocco su Canale di Sicilia e Tirreno occidentale; brezze lungo i litorali e nelle valli.

Le previsioni meteo per domenica 16 giugno

Domani condizioni di generale spiccata variabilità, con un cielo tra il poco nuvoloso e l’irregolarmente nuvoloso su quasi tutte le regioni. Al Nord addensamenti soprattutto nel pomeriggio nel settore alpino e prealpino, con isolati rovesci tra Trentino Alto Adige, nord del Veneto e del Friuli. Al Centro-Sud nuvolosità più estesa nella seconda parte della giornata, ma senza fenomeni di rilievo associati, salvo brevi e occasionali sulla Sardegna.

Temperature massime in lieve calo sulla Sardegna, in aumento altrove, fino a 34-35 gradi nelle aree interne del Sud e della Sicilia. Al Nord si raggiungeranno diffusamente i 28-29 gradi. Venti a regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.