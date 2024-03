Meteo, weekend con clima primaverile e qualche pioggia: ecco dove e quando. La tendenza dal 16 marzo

Dopo le recenti fasi di maltempo si conferma uno scenario meteo decisamente più tranquillo per i prossimi giorni. L’alta pressione si sta infatti estendendo sul Mediterraneo, impedendo l’arrivo di nuove intense perturbazioni atlantiche sul nostro Paese. Qualche debole sistema perturbato riuscirà comunque a lambire l'Italia, dando vita a brevi fasi instabili che tuttavia non saranno accompagnate da precipitazioni abbondanti.

In questo scenario, sul Paese insisterà una massa d’aria tiepida che manterrà le temperature su valori per lo più superiori alle medie stagionali, con punte massime che potranno anche spingersi oltre i 20 gradi.

La tendenza meteo per il weekend del 16 e 17 marzo

Sabato si faranno ancora sentire gli effetti di una debole perturbazione che da venerdì coinvolgerà parte dell’Italia: il 16 marzo proseguirà il suo tragitto verso est, portando brevi piogge e possibili rovesci che interesseranno in maniera residua le regioni di Nord-Est e in modo più diffuso il Centro-Sud peninsulare.

Domenica il sistema perturbato abbandonerà il Paese lasciandosi alle spalle ancora un po’ di instabilità al Sud dove, tra Calabria e Sicilia, qualche rovescio residuo potrebbe coinvolgere ancora le zone montuose. Nel resto del nostro territorio le condizioni meteo saranno stabili, anche se il cielo sarà velato per il transito di un po’ di nuvole innocue.

La tendenza meteo per i giorni successivi

Anche la prossima settimana si aprirà con tempo per lo più stabile da nord a sud, nonostante la presenza di nuvole che potranno velare diffusamente il cielo. La nuvolosità tenderà ad aumentare nella seconda parte di lunedì per effetto di una perturbazione in transito sull'Europa centrale, diretta verso i Balcani. Nella giornata di martedì 20 marzo, poi, la coda di questo sistema perturbato riuscirà a lambire l’Italia portando qualche breve precipitazione nelle regioni peninsulari del Centro-Sud.

Secondo gli ultimi aggiornamenti meteo, mercoledì un nuovo rigonfiamento dell’alta pressione dovrebbe garantire tempo diffusamente stabile.