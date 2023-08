Meteo weekend: 5 agosto tra temporali e aria fredda, temperature in picchiata anche al Sud. La tendenza

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano la sferzata di aria fresca che entro il weekend del 5 e 6 agosto metterà in pausa il caldo anche nelle regioni meridionali, dove nelle ultime settimane la colonnina di mercurio si è mantenuta in generale al di sopra della media stagionale, con valori in qualche caso eccezionali.

La responsabile sarà una perturbazione che farà sentire i primi effetti già dalla fine della giornata di giovedì 3 agosto, quando i temporali aumenteranno al Nord, per poi coinvolgere, venerdì, anche le regioni centrali.

La tendenza meteo per il primo weekend di agosto

Nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 agosto il sistema perturbato raggiungerà anche il Sud e la Sicilia, accompagnato da rovesci e temporali.

Sabato 5 agosto le condizioni meteo torneranno più stabili in buona parte dell'Italia. Il tempo migliorerà in modo deciso al Nord, con cieli sereni soprattutto al Nord-Ovest. Temporali isolati potranno coinvolgere l’appennino centro-meridionale spingendosi localmente fin sulle coste adriatiche; in mattinata osserveremo ancora qualche temporale anche sulla Puglia meridionale.

Le temperature caleranno in modo sensibile anche nelle regioni centro-meridionali, con un deciso tracollo in particolare al Sud e in Sicilia favorito da venti di Maestrale, che soffieranno fino a forti sulle Isole maggiori, specie sulla Sardegna, e sui mari circostanti. In alcuni casi i valori scenderanno anche al di sotto della media stagionale.

Per domenica 6 agosto si profila una situazione in generale stabile, con prevalenza di sole in gran parte del Paese. Faranno eccezione le regioni di Nord-Est, e in particolare il Friuli Venezia Giulia, dove sono attesi nuovi rovesci e temporali per il transito di una perturbazione. Le temperature torneranno a risalire, ma il caldo resterà contenuto con valori in generale in linea con le medie stagionali.