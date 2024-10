Meteo, primo weekend di novembre con caldo anomalo e tempo stabile. Quanto durerà?

Anche nel primo weekend di novembre avremo prevalenti condizioni di alta pressione, che assicureranno quindi stabilità meteo per tutto il ponte di Ognissanti con tempo asciutto e prevalentemente soleggiato, insieme a un clima particolarmente mite per la stagione.

La tendenza meteo per il weekend del 2 e 3 novembre

In particolare, sabato il tempo sarà stabile e asciutto in tutta Italia. Qualche addensamento consistente sarà però ancora presente nel sud della Sardegna, lambita dalla circolazione depressionaria che insiste tra la Spagna e il Marocco, mentre nuvole alte passeggere potranno temporaneamente velare il cielo al Sud e tra Abruzzo, Molise e Lazio. Per il resto avremo un cielo in prevalenza sereno e rischio di locali nebbie o foschie dense tra notte e primo mattino in Val Padana e nelle valli del Centro. Temperature quasi stazionarie, con massime per lo più comprese tra 18 e punte intorno ai 25 gradi. Venti deboli salvo locali rinforzi di Scirocco nel Canale di Sardegna e di Maestrale sul medio e basso Adriatico.

Domenica potremmo vivere qualche effetto molto marginale di un fronte freddo in discesa verso i Balcani e il Mar Nero. Per l’Italia si potrebbe trattare di infiltrazioni di aria più fresca diretta verso la Val Padana e l’Adriatico dove, oltre a un temporaneo calo termico, potremmo registrare anche un minor rischio di nebbie notturne, grazie a una ventilazione leggermente più vivace, e la formazione di addensamenti di nubi basse nell’estremo Nord-Ovest, a ridosso delle Prealpi e del lato orientale dell’Appennino centro-settentrionale. I venti potranno risultare localmente moderati da nordest sull’Adriatico, da nord sull’alto Ionio e nel Ponente ligure, da est in Sardegna.

Quanto durerà l'anticiclone?

Per i primi giorni della prossima settimana le attuali proiezioni vedrebbero ancora condizioni anticicloniche, un quadro quindi non mutato e con recupero nelle temperature anche dei lievi cali sopra citati per la giornata di domenica. Qualche cambiamento nella circolazione potrebbe essere possibile nella seconda parte della settimana, ma per una conferma bisognerà attendere gli aggiornamenti dei prossimi giorni.