Meteo, weekend con l'anticiclone africano: dove farà più caldo? La tendenza dal 5 aprile

L’ultima parte della settimana, tra venerdì e il weekend, trascorrerà tanto sole e condizioni meteo stabili, venti in generale deboli e, soprattutto, caldo anomalo.

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano infatti che l’anticiclone nordafricano si consoliderà con più decisione, portando in tutta Italia tempo stabile e una massa d’aria calda che determinerà un clima in generale tipico della tarda primavera.

In particolare, la giornata di venerdì 5 aprile sarà soleggiata praticamente ovunque. Farà eccezione qualche banco nuvoloso possibile sulle regioni settentrionali, in particolare in Liguria, che tuttavia non sarà accompagnato da precipitazioni. I venti saranno deboli in tutte le nostre regioni, salvo la zona del Canale di Sardegna dove soffierà uno Scirocco di moderata intensità.

La tendenza meteo per il weekend

Sole protagonista anche nel weekend tra il 6 e il 7 aprile, soprattutto nella giornata di sabato. Domenica potremo osservare qualche innocua velatura in transito specialmente sulle regioni nord-occidentali.

Nel fine settimana le temperature risulteranno ancora in decisa crescita, con la colonnina di mercurio destinata ad assestarsi su valori molto al di sopra della norma, sia nelle minime che nelle massime, da nord a sud. I venti saranno ancora in generale deboli ma nel Canale di Sardegna insisterà lo Scirocco, che nelle zone più calde dell’isola spingerà il termometro fino intorno ai 30 gradi. Il caldo anomalo si farà sentire anche nel resto del Paese, con valori superiori alla media stagionale anche di oltre 5 gradi.