Meteo, weekend con l’anticiclone protagonista, ma non mancheranno alcune piogge: le previsioni

Dopo la breve parentesi autunnale, l’alta pressione è tornata l'indiscussa protagonista della scena meteorologica in Italia. Siamo in piena Ottobrata, un periodo dell'anno che regala a volte giornate particolarmente calde e soleggiate e temperature miti. Una sorta "seconda estate" prima dell'arrivo dell'inverno, che ha fatto registrare da Nord a Sud bel tempo con temperature di gran lunga superiori alla media.

Meteo, Ottobrata 2025: caldo fuori stagione sull’Italia, ma piogge in arrivo sulle Isole Maggiori

L'Italia è in piena Ottobrata con un clima mite, soleggiato e un caldo fuori stagione in gran parte del Paese. La sola eccezione, al momento, è la Sardegna che deve fare i conti con il transito della seconda perturbazione di ottobre in movimento nel Mediterraneo occidentale.

Fino a domenica 12 ottobre 2025 in gran parte del Paese è previsto un clima stabile e soleggiato con nebbie nelle prime ore del mattino in Val Padana e un conseguente peggioramento della qualità dell’aria per via dell’accumulo di inquinanti. Dalla prossima settimana cambia tutto con l'indebolimento dell'alta pressione e l'arrivo di correnti più fredde da Est con un conseguente brusco calo delle temperature.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 10 ottobre 2025: clima variabile in Sardegna dove non si esclude il rischio di piogge e temporali. Nel resto del Paese bel tempo con sole e qualche velatura passeggera in Sicilia dove non si escludono brevi ed isolati rovesci nel pomeriggio. Stabili le temperature o in lieve aumento con valori che nel pomeriggio sfiorano dai 21° ai 25°.

Anche sabato 11 ottobre 2025 è prevista una giornata climaticamente stabile e soleggiata in gran parte d'Italia. Nebbie nelle prime ore del mattino sulla Val Padana, ma generalmente il tempo sarà stabile e mite da Nord a Sud. Attenzione: in Sicilia e Sardegna non si escludono nubi e piogge sparse. Le temperature massime saranno ancora superiori alla media, in particolare al Nord, regioni tirreniche e sulle Isole, dove la colonnina di mercurio sfiorerà picchi di anche 27°.

Meteo, la tendenza di domenica 12 ottobre e inizio prossima settimana: fine dell'Ottobrata?

Le previsioni meteo per domenica 12 ottobre 2025 delineano ancora la presenza dell'alta pressione con un clima mite e soleggiato in gran parte della Penisola. Su Sardegna e Sicilia ancora nuvole con fenomeni temporaleschi deboli o del tutto assenti. Nel resto d'Italia cielo sereno con il rischio di qualche velatura e/o nuvola passeggera, nebbie nelle prime ore del mattino in Val Padana. Stabili le temperature con valori che sfioreranno fino i 25°.

Da lunedì 13 ottobre la tendenza meteo segnala i primi segnali di cambiamento con l'indebolimento dell'alta pressione. Piogge e temporali, anche intensi, in Sicilia e Sardegna, mentre da martedì 14 ottobre è previsto un cambio deciso con l'arrivo di una massa d'aria fredda proveniente dal Nord-Est che interesserà buona parte del Paese. Atteso un brusco calo delle temperature che scenderanno anche al di sotto della media del periodo. Come sempre continuate a seguirci per aggiornamenti.