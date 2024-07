Meteo weekend: alta pressione e caldo in aumento, ancora un po' instabile al Nord. La tendenza dal 5 luglio

Gli aggiornamenti meteo per venerdì e il weekend confermano il ritorno di uno scenario dal sapore decisamente più estivo. Dopo l'attuale fase instabile - che in alcune zone rischia di portare fenomeni localmente intensi come nubifragi e forte raffiche di vento - l'alta pressione tornerà a farsi sentire sull'Italia, e in particolare sulle regioni centro-meridionali e le Isole maggiori. Rimarrà un po' ai margini il Nord, che nel weekend sarà coinvolto da una nuova perturbazione atlantica e dovrà ancora fare i conti con qualche temporale.

La tendenza meteo da venerdì e il weekend

Venerdì 5 luglio il tempo sarà soleggiato e stabile su tutte le nostre regioni: da segnalare solo temporanei addensamenti in sviluppo nel settore alpino e prealpino e lungo la dorsale appenninica, ma non associati a fenomeni.

Tra sabato e domenica una perturbazione atlantica (la numero 3 di luglio), in transito dall’Europa occidentale verso quella centrale, lambirà il Nord Italia, determinando una nuova accentuazione dell’instabilità atmosferica. L’evoluzione resta ancora incerta, tuttavia gli eventuali episodi temporaleschi dovrebbero limitarsi ad interessare un po’ tutta la cerchia alpina e la Valle d’Aosta, più occasionalmente le aree pedemontane e di pianura limitrofe del Piemonte e della Lombardia. Nel resto del Paese non si osserveranno cambiamenti, con ancora tempo ben soleggiato e cieli prevalentemente sereni, salvo modesti cumuli in sviluppo nelle ore più calde lungo l’Appennino.

Le temperature riprenderanno a salire su tutto il Paese, in modo più sensibile nel corso del weekend e sulle regioni del Centro-Sud dove si supereranno abbondantemente i 30 gradi. Al Nord i valori resteranno un po’ più contenuti ma su livelli comunque estivi, più vicini alla norma, in particolare al Nord-Ovest.

A partire da domenica potrebbe prendere il via una nuova ondata di calore, questa volta più lunga delle precedenti: stando alle attuali proiezioni si farà sentire dapprima al Sud e su parte del Centro, nella seconda parte della prossima settimana anche al Nord, a seguito di un’espansione molto più importante dell’alta pressione nord africana fin verso l’Europa centro-orientale. Nella seconda decade di luglio, infatti, l’estate “africana” potrebbe prendere pieno possesso di tutto il nostro Paese, con tempo prevalentemente stabile e caldo via via sempre più intenso.