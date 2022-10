Meteo: weekend al via tra picchi di 30°C e temporali, anche intensi

Alta pressione nord africana e caldo anomalo sull’Italia centro-meridionale in questo fine settimana: le temperature diurne supereranno anche i 25 °C con possibili locali picchi addirittura prossimi ai 30 gradi, più probabili in Sardegna. A contribuire al caldo fuori stagione è anche il vento caldo di Scirocco al seguito della perturbazione atlantica numero 5 di ottobre che in queste ore sta attraversando il Nord Italia; nelle prossime ore porterà piogge anche intense su Alpi centro orientali, Venezie e Liguria di levante. Alla fine di oggi, sabato 22 ottobre, la perturbazione si allontanerà verso est.

Nonostante le nuvole e le piogge, il clima sarà mite anche al Nord con i valori più elevati attesi sull’Emilia Romagna. All’inizio della prossima settimana altre piogge raggiungeranno le regioni settentrionali per una nuova perturbazione atlantica (la n.6 del mese) che porterà le prime deboli piogge al Nord-Ovest già nel corso del pomeriggio-sera di domenica 23 ottobre. L’anticiclone nord-africano continuerà invece a dominare sul Mediterraneo e sull’Italia centro-meridionale dove proseguirà la fase di tempo stabile ed eccezionalmente caldo; secondo le attuali proiezioni dei modelli di previsione, questa anomalia potrebbe perdurare per gran parte della prossima settimana.

Le previsioni meteo per sabato 22 ottobre

Al mattino molto nuvoloso al Nord e Toscana settentrionale con piogge sparse, localmente intense tra Lombardia, Triveneto e Liguria di levante; nel pomeriggio insistono le piogge su levante ligure e regioni di Nord-Est, migliora nel resto del Nord-Ovest; in serata fenomeni in attenuazione ovunque. Al Centro e in Campania nuvolosità in transito con un cielo parzialmente nuvoloso, fino a nuvoloso lungo il versante tirrenico. Nel resto del Sud e sulle due Isole maggiori cielo sereno o solo leggermente velato.

Temperature massime in lieve rialzo al Nordovest, in ulteriore aumento al Centro-Sud; sulle regioni adriatiche, all’estremo Sud, in Sicilia e in Sardegna valori anche oltre i 25 gradi con possibili picchi anche prossimi ai 30 gradi. Venti moderati o tesi di Scirocco sui mari di ponente, eccetto nel Tirreno sud-orientale, e in Adriatico.

Le previsioni meteo per domenica 23 ottobre

Giornata in gran parte soleggiata al Sud, Isole maggiori e regioni centrali adriatiche. Un po’ di nuvole sparse sul resto del Centro, ma con tendenza ad ampie schiarite in giornata su Lazio e Umbria. Schiarite dal pomeriggio anche in Emilia Romagna. Nubi più diffuse e insistenti sul resto del Nord, con qualche sporadica e debole pioggia in giornata su Liguria centrale, Piemonte, Val d’Aosta, Lombardia e intorno al Golfo di Trieste. A fine giornata piogge anche moderate o temporalesche su alto Piemonte e nord-ovest della Lombardia.

Temperature che restano ovunque superiori alle medie stagionali; valori fino a 24-25 in Emilia Romagna, fino a 26-27 gradi al Centro-Sud e locali picchi di 28-30 gradi sulle Isole. Venti fino a moderati di Scirocco sui mari di ponente, eccetto nel Tirreno sud-orientale, con mare mosso.