Meteo: weekend al via con una debole perturbazione. Le zone coinvolte

Il fine settimana si conferma un po’ più tranquillo rispetto ai giorni precedenti, a parte ancora qualche sporadico episodio di instabilità al Nord, nella zona fra Abruzzo e Lazio e all’estremo Sud. In particolare, gli effetti sulle regioni meridionali sono dovuti al transito di una debole perturbazione (la n.8 del mese) proveniente dal Nord Africa, che interesserà quest’area fino alla mattina di domenica 25 maggio. Le temperature anche nel week-end, nonostante dei rialzi, si manterranno in generale su livelli inferiori alla norma.

La prossima settimana sarà caratterizzata inizialmente da correnti nord-occidentali che favoriranno ancora un po’ di variabilità a causa del transito della coda di una perturbazione che interesserà lunedì 26 il Nord e martedì 27 anche il Centro e parte del Sud. Mercoledì 28 dovrebbe tornare a prevalere la stabilità, mentre giovedì 29 un altro sistema nuvoloso potrebbe di nuovo lambire le nostre regioni settentrionali e adriatiche.

In tutta questa fase le temperature continueranno a guadagnare qualche grado fino a tornare nella norma o localmente anche oltre. Successivamente, verso il prossimo fine settimana del 31 maggio/1 giugno, lo scenario più probabile vede un più deciso rinforzo dell’alta pressione che dovrebbe riportare generali condizioni di tempo stabile.

Le previsioni meteo per oggi (sabato 24 maggio)

Nubi sparse al Nord-Ovest e Venezie, con isolate piogge sulla pianura piemontese, ma in rapido esaurimento; nubi anche su medio Adriatico, Sud e Sicilia con locali piogge in Abruzzo; ampie schiarite nelle altre regioni.

Nel pomeriggio piogge sparse fra Sicilia e bassa Calabria; sviluppo di rovesci e temporali su medio-basso Lazio, rilievi lombardi, alto Veneto, Dolomiti, Friuli e in forma più isolata anche sull’Appennino settentrionale. Ampi rasserenamenti in pianura padana, Toscana, Umbria, medio Adriatico e Sardegna. Temperature massime in calo al Sud, in rialzo al Nord-Est; valori quasi ovunque inferiori alla norma. Venti settentrionali a tratti moderati al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per domenica 25 maggio

Giornata molto più stabile e soleggiata in gran parte del Paese, a parte il transito di un po’ di nuvole al Nord e, nella prima parte del giorno, anche all’estremo Sud. Pochi i fenomeni rilevanti: solo qualche isolata pioggia al mattino fra nord e l’est Sicilia e la bassa Calabria, tra pomeriggio e sera sui settori di confine delle Alpi.

Temperature massime in lieve aumento al Centro-Nord e in Sardegna; valori ancora leggermente sotto la media al Nord, settore adriatico, Sud e Sicilia. Ventoso per Maestrale al Sud e sulle Isole, con mari fino a molto mossi.