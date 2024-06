Meteo: weekend al via con temporali e primo calo termico. I dettagli

La perturbazione numero 8 tenderà ad allontanarsi dal Nord lasciando le ultime precipitazioni in esaurimento nella notte. Oggi (sabato 22 giugno) sarà una giornata in prevalenza soleggiata con solo una leggera instabilità pomeridiana sulle Alpi e caratterizzata da un primo indebolimento dell’anticiclone nord-africano con conseguente attenuazione del caldo specie al Nord-Est, al Centro e in Sardegna, complice anche l’innesco dei venti di Maestrale.

Questo cambio di scenario è dovuto all’avvicinamento di un’altra perturbazione (la n.9) proveniente dal Nord Atlantico, che raggiungerà il Nord alla fine di sabato per poi estendere i suoi effetti successivamente verso il Centro e la Sardegna.

La massa d’aria più fresca che l’accompagna favorirà un ulteriore calo termico che entro domenica 23 coinvolgerà tutto il Paese, ma con ancora un po’ di caldo all’estremo Sud. Quest’ultima perturbazione, inoltre, contribuirà a generare un vortice ciclonico che rimarrà a ridosso della penisola fino almeno a metà della prossima settimana favorendo condizioni di tempo instabile in molte regioni.

Le previsioni meteo per sabato 22 giugno

Giornata in gran parte soleggiata, con solo un po’ di nuvole su Levante ligure e alta Toscana. Nel pomeriggio nubi in aumento lungo le Alpi con possibili isolati e brevi rovesci o temporali. A fine giornata possibile peggioramento al Nord con l’arrivo di piogge e temporali.

Temperature in diminuzione in quasi tutte le regioni, ma ancora localmente elevate al Sud e in Sicilia dove si toccheranno ancora punte oltre i 35 gradi. Venti di Maestrale in rinforzo sui mari occidentali e al Sud.

Le previsioni meteo per domenica 23 giugno

Tempo ancora soleggiato e caldo al Sud e in Sicilia, prevalenza di nuvole al Centro-Nord e in Sardegna. Piogge sparse e temporali al Nord, meno probabili sulle Alpi centrali, in miglioramento sull’alto Adriatico nel pomeriggio. Piogge anche in Toscana e Sardegna, in estensione a Umbria, alto Lazio e Appennino centrale nel pomeriggio quando saranno possibili anche dei temporali.

Temperature in generale diminuzione: valori sotto la media al Centro-Nord e in Sardegna, locali picchi di 34-35 gradi nei settori ionici. Un po’ ventilato per Maestrale al Centro-Sud e Bora sull’alto Adriatico.