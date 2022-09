Meteo: weekend al via con intenso maltempo. Le zone a rischio criticità

L’autunno astronomico esordisce con un cambio radicale della circolazione atmosferica sull’Italia, in favore di una fase meteorologica perfettamente in linea con la stagione, molto più dinamica e localmente anche molto perturbata. Nel fine settimana, infatti, un’intensa ed estesa perturbazione atlantica in avvicinamento da ovest (la n.7 del mese) innescherà la risalita di aria calda e umida dal Nord Africa verso il Mediterraneo centrale, con temperature destinate a salire sensibilmente sulle regioni centro-meridionali, anche oltre i 25 gradi e con punte prossime ai 30 gradi. Nel frattempo, la perturbazione investirà sabato 24 settembre il Nord e la Toscana, domenica 25 le regioni centrali, la Campania e la Sardegna, mentre lunedì 26 sarà il turno del resto del Sud.

Ci attende, dunque, una fase di diffuso maltempo, con precipitazioni in alcuni casi anche abbondanti: a rischio soprattutto le regioni tirreniche dove non escludiamo fenomeni persistenti, intensi nubifragi e conseguenti gravi criticità. La prossima settimana si preannuncia turbolenta e a tratti ancora piovosa, con un’altra perturbazione (la n.8) atlantica attesa martedì 27.

Le previsioni meteo per sabato 24 settembre

Tempo in peggioramento al Centro-Nord, con precipitazioni sin dal mattino al Nord-Ovest, in successiva estensione al Nord-Est e alla Toscana, verso sera anche ad Umbria e alto Lazio. Qualche isolata pioggia possibile sulla Sardegna nord-occidentale. Fenomeni localmente abbondanti, a carattere di rovescio o di temporale, su Liguria, Emilia Romagna e Toscana tra il pomeriggio e la notte.

Temperature massime in calo al Nord-Ovest, in rialzo al Centro-Sud dove si potranno anche superare i 25 gradi. Venti di Scirocco da moderati a localmente forti sui mari occidentali e sull’Adriatico centro-settentrionale al largo, con raffiche fino a 50-60 km/h. Mari: mossi o molto mossi basso Ligure, Tirreno, mare di Sardegna e Canali delle Isole.

Le previsioni meteo per domenica 25 settembre

Il maltempo investe più direttamente le regioni centrali: massima attenzione a Lazio, Abruzzo, Molise e alta Campania dove le precipitazioni persistenti, molto abbondanti, sotto forma di nubifragi, potranno generare gravi criticità. Al Nord, tempo inizialmente molto perturbato sul Friuli Venezia Giulia; in generale il tempo resta instabile, con occasione per altre precipitazioni, sparse e intermittenti. Spiccata variabilità nel resto del Sud: nel corso della giornata locali rovesci non esclusi tra Calabria meridionale ed est Sicilia.

Temperature massime in ulteriore aumento sul medio Adriatico, al Sud e sulle Isole dove si potranno sfiorare i 30 gradi. Venti da moderati a forti di Scirocco al Centro-Sud dove i mari diverranno molto mossi.